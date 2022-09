Kaaris et Maes absents du projet 100 % Sevran, les fans dégoutés

Pas de Kaaris, ni de Maes sur l’album 100 % Sevran ! Attendu depuis plus de deux ans, le projet de compilation avec des artistes originaires de Sevran nommé « S.E Wire » se dévoile enfin avec la présentation du tracklisting complet. Des nombreux invités sont présents mais deux rappeurs français de la commune du 93 ne figurent pas sur la liste et les internautes ont exprimé une certaine déception face à ce choix.

Les fans sont sous le choc de l’absence de Kaaris et Maes

Au mois de juin 2020 l’annonce de la préparation d’une mixtape 100% Sevran avait agité les réseaux et secoué le rap game en raison de l’absence de Kaaris sur ce projet mis en place par Da Uzi et son manager. Riska avait même dénoncé un boycott à son encontre ce qui avait lancé une polémique pour notamment savoir quel rappeur a mis la « lumière sur Sevran » dans laquelle Maes s’était retrouvé impliqué en s’attirant les foudres des internautes. L’auteur de Zoo avait finalement apaiser les tensions en déclarant « S’ils font une mixtape où ils estiment que je ne dois pas être dedans, il n’y a aucun problème. Chacun fait ce qu’il veut » et son compère Kalash Criminel l’avait même invité à rejoindre le projet.

Kaaris ne s’était plus exprimé par la suite sur sa participation ou non à cette compilation alors Maes de son côté a annoncé son absence au mois de décembre en expliquant que le projet prend trop de temps à sortir. « Moi quand ça prend un peu de temps même si c’est la famille, le travail et la famille c’est pas pareil. J’étais obligé de retirer mes voix » s’était-il justifié dans une interview avec Mouloud Achour. Aujourd’hui le projet « S.E Wire » se concrétise enfin et sera disponible le 7 octobre prochain mais comme pressenti Riska ne figure pas sur la liste des invités.

Les internautes soutiennent Riska et s’agacent de la tracklist !

Du beau monde figure tout de même sur le tracklisting de 24 morceaux avec notamment Da Uzi, Kalash Criminel, 13 Block, Zefor, Oldpee, Dabs, Ixzo, Bolo, Stavo, Imen Es, Walid. Plusieurs extraits sont déjà disponibles sur les plateformes de streaming avec les singles « Vie de gangster » de 13 Block, « Four » de Dabs, « Se Wire » de Kalash Criminel avec Da Uzi et Zefor, « Transac » de Koss et Woorrup ainsi que le titre « Fermeture » de Oldpee et Da Uzi.

Sur Twitter, les internautes sont indignés de l’absence des deux rappeurs Sevranais et notamment celle de Kaaris. « Des gens pensent qu’on va écouter un projet 100% Sevran sans Kaaris dedans !, « Ça prefere mettre des imen es plutôt que Kaaris dans un projet 100% sevran j’ai envie de tout casser, « Imen es et pas Kaaris?? », « L’homme qui a mis la lumiere sur Sevran est pas présent j’appelle au boycott », « Ils ont pas compris, Que s’il y a pas Kaaris on va pas écouter ? On espère que le projet va pas faire dix mille vente ! », « Gênant y’a pas Maes ni Kaaris », « Ptdrrrr pas de Maes ni Kaaris j’suis désolé Sevran mais on retourne ronfler hein, « Masterclass pas maes genant pas kaaris », « NI MAES NI KAARIS on va boycott fort ». peut-on lire dans les réactions.