Magali Berdah lynchée sur l’excuse d’une tendinite au bras au sujet d’une montre sponsorisée

Magali Berdah se fait détruire par les internautes !

Décalée de quelques jours la diffusion du documentaire sur les influenceurs et l’interview de Magali Berdah dans « Complément d’enquête » sur France hier soir a fait beaucoup parler et notamment fait le bonheur de Booba qui attendait avec impatience ces révélations. Le reportage a mis en évidence les arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux ainsi que les agissements peu scrupuleux des agences comme Shauna Events qui n’hésite pas à faire des placements de produits frauduleux.

Intitulé « Clash, fric et politique : le vrai business des influenceurs », le reportage s’est retrouvé dans le Top des tendances sur Twitter et les internautes ont commenté en masse cette diffusion. Magali Berdah n’a pas convaincu les téléspectateurs en s’expliquant sur les attaques à son encontre. Le face à face avec le journaliste Tristan Waleckx à la fin de l’émission a fait le buzz, la qualité de l’interview réalisée par ce dernier a satisfait Booba qui a félicité le reporter français.

« Je ne porte pas la montre aujourd’hui car j’ai une tendinite au bras », l’excuse ne passe pas !

Une scène de cet entretien a particulièrement marqué les internautes lorsque Tristan Waleckx questionne Magali Berdah sur les placements produits en prenant l’exemple d’une montre connectée, « Mais il n’y a pas tromperie sur la marchandise lorsqu’on fait croire que ça vaut 300 euros alors que ça vaut nulle part ce prix-là ? ». « Il y a des montres connectées qui valent ce prix. Je n’ai pas dit, cette montre-là vaut ça (…) Je suis en totale transparence de ce que je fais » affirme-t-elle avant d’être déstabilisée par le journaliste. « Transparence mais parfois vous faites croire que vous utilisez cette montre alors que non ». « La montre connectée je l’ai déjà portée bien sûr, j’ai une tendinite au bras » s’est-elle justifiée sans convaincre le public. Les téléspectateurs se sont ensuite moqués de cette réponse.

« C’est le meilleur extrait télé de 2022, ne cherchez plus. », « J’AI 3 GOSSES J’AI 60 SALARIÉS J’AI UNE TENDINITE AU BRAS », « Le présentateur de complément d’enquête c’est un hagar, le reportage ne suffit pas pour lui, il veut finir Magali Berdah en 1 vs 1 c’est un malade #ComplementDenquete », « « Vous l’avez pas aujourd’hui » « J’AI UNE TENDINITE AU BRAS » PTDDRRR », « «J’ai une tendinite au bras» », « Audemars en or rose tout le long du reportage mais la tendinite elle apparaît que quand ça parle de montre connectée à 29,99 de la marque fluxapp Incroyable ça aussi », peut-on découvrir dans les réactions les plus virales sur Twitter.

C’est le meilleur extrait télé de 2022, ne cherchez plus. #ComplementDenquete

— Julie Ragot 🧋 (@J_u_l_i_e___) September 11, 2022

J’AI 3 GOSSES

J’AI 60 SALARIÉS

— Waly Dia (@WalyDIA) September 11, 2022

Cet homme la est la pour abattre les #influvoleurs et #MagaliBerdah et je l'adore 😂👍 #ComplementDenquete

«J’ai une tendinite au bras»

Audemars en or rose tout le long du reportage mais la tendinite elle apparaît que quand ça parle de montre connectée à 29,99 de la marque fluxapp 通量应用

— Kevin Novitch (@kevnovitch) September 11, 2022

Le journaliste il est là genre « ah ouais t'as pas dis ça ? Attend un peu » #ComplementDenquete

« Marie Germain, alias Milla Jasmine. Visage et corps forgés par le bistouri » ça tire à balle réelles hein #ComplementDenquete — Raeil (@theraeil) September 11, 2022