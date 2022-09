Ninho chute en plein concert à Strasbourg

Au début du mois Ninho a débuté son Jefe Tour avec des dates de concerts dans les plus grandes salles de France et une date événement le 10 septembre à Paris La Défense Arena devant 40 000 personnes. Le weekend dernier N.I était de passage à Strasbourg et il a connu un petit incident pendant sa performance scénique mais cela ne l’a pas empêché de poursuivre son show.

Sur scène, Ninho tombe !

Fin d’année dernière, Ninho a dévoilé son troisième album. Le projet est un succès avec une certification de triple disque de diamant obtenu grâce aux 300 000 ventes depuis sa sortie. L’auteur de Destin poursuit l’exploitation de cet opus avec la tournée Jefe Tour en devenant à 26 ans le plus jeune chanteur à réussir l’exploit de remplir La Défense Arena, la plus grande salle de concert d’Europe alors que la rumeur d’une programmation au Stade de France l’année prochaine circule mais n’a pas été confirmée pour le moment. Après ce triomphe sur scène, N.I s’est rendu en Alsace à Strasbourg et une séquence insolite immortalisée par les fans a perturbé sa prestation.

Après Dadju qui a connu le même type de mésaventure il y a quelques jours sur scène mais suite à un fan l’ayant bousculé, Ninho est au contraire tombé tout seul et des spectateurs ont filmé la scène pour ensuite partager la vidéo sur les réseaux. Sur les images le rappeur Parisien rate une marche puis glisse avant de tomber le micro à la main sur les fesses. Assis au sol, il se relève rapidement tout seul pour poursuivre son concert sans interruption.