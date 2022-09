Gims est un excellent rappeur et l’a prouvé à plusieurs reprises

Gims s’attire fréquemment les foudres de ses détracteurs sur le fait de ne pas être un rappeur et de faire de la musique de variétés ou bien de la pop. Des tacles auxquels le rappeur de la Sexion D’Assaut n’a jamais répondu même s’il avait déploré que ses titres rap sont moins populaires auprès du public. Pourtant tout au long de sa carrière, il a excellé au micro avec des morceaux de rap.

Les moments où Gims prouve qu’il est l’un des meilleurs rappeurs !

Au début de sa carrière, Gims se fait remarquer avec ses premiers freestyles puis 2008, il performe avec le titre solo « À 30% » en enchainant les punchlines comme « Disons les choses comme elles sont, quand y’a l’anniversaire d’un gosse, en fait tu ne fais que fêter un pas de plus vers sa mort ». C’est le premier morceau avec lequel il se fait connaitre des auditeurs de rap français, la chanson figure sur la mixtape « Les Chroniques Du 75 » ainsi que sur le street album « L’Écrasement de tête » de la Sexion D’Assaut. Ce single est également prémonitoire car Meugui y annonce « J’suis passé de Gims à Maitre Gims, bientôt tu m’appelleras Le Fléau », « Le Fléau » étant le nom de son dernier album paru en 2020.

Après l’énorme succès commercial de « L’École des points vitaux » en 2010 et avant la parution de « L’Apogée« , le groupe Parisien fait patienter les fans en 2011 avec la mixtape « En attendant L’Apogée : les Chroniques du 75 » dans laquelle Gims se démarque à nouveau avec un morceau en solo baptisé « Noir« . Rapidement les auditeurs le décrive comme une suite de « À 30% » mais en plus sombre. La mari de Demdem parle de la religion ainsi que de la mort avec des paroles marquantes comme dans le refrain, « Les gens se plaignent, tout en prenant des apéros, génération dans la merde avec des pompes à 130€, Dieu ne juge pas par l’apparence, ni par les vêtements, la preuve on sera tous nus le jour du Jugement, me serrez pas la main, vous allez me tuer car j’ai le cœur sur la main ».

Meugui est un véritable punchlineur !

En 2012 sur l’album « L’Apogée », Gims nous offre encore un titre puissant et conscient avec « – 75 degrés » en compagnie de Doomams et Maska. Tout comme pour « Noir », Meugui rappe sur une instru sombre avec encore des nombreuses punchlines comme, « Les amis c’est comme des pierres, certains sont plus précieux que d’autres », « Quand tu dis que les femmes sont toutes des putes, ma mère en fait-elle partie ? », « Ceux qui se refont le visage oublient tout le temps de se refaire le veau-cer » ou encore à la fin de son couplet, « Marine Le Pen sera présidente oui… Le jour où les animaux pourront voter, si l’homme le plus rapide du monde est un noir, c’est parce que l’Afrique court à sa perte ».

Gims lance sa carrière solo en 2013 avec l’album « Subliminal« , les tubes « Bella », « J’me tire » ou encore « Zombie » cartonnent et tournent en boucle à la radio mais les puristes vont eux apprécier le single « VQ2PQ » qui se dit « vécu de PQ ». Encore un morceau conscient de 3 minutes, sans refrain, écrit 7 années avant sa parution. Le rappeur de la Sexion fait un constat de notre société avec plusieurs phrase percutantes comme « T’façon j’ai deux tours d’avance, comme Mister Ben Laden », « J’veux changer, mais j’sais qu’on n’boycotte pas Coca en buvant Fanta ».

La fin des titres de rap…

2017, sur l’opus « Ceinture noire« , Gims balance « Ana Fi Dar » produit par Adja Damba Dante & Bugatti Beatz. Un titre avec lequel Meugui rappelle que malgré ses hits pour ambiancer et passer en radio qu’il sait toujours rapper, « J’sais qu’ça vous rassure de dire que je ne rappe plus » lâche-t-il dans les paroles tout en invitant Fianso dans le clip.

Sofiane retrouve ensuite le membre de la Sexion D’Assaut en 2018 pour le morceau « Loup Garou« , la collaboration est une réussite avec plus de 50 millions de vues pour le clip sur Youtube. Les deux rappeurs se lancent dans un véritable exercice de kickage dans cette chanson. L’interprète de Bella renouvelle l’expérience quelques mois plus tard en compagnie de Niro cette fois-ci sur le single « Ceci n’est pas du rap« , les deux compères se livrent à des prouesses techniques entre kickage et flow saccadés. En 2020, après la chanson « YOLO », Gims dévoile le second extrait de l’album « Le Fléau » avec le single « Immortel » qui est l’un des derniers titres dans lequel il démontre sa capacité à faire du rap pur avec un flow nerveux tout en enchainant quelques punchlines.

Malheureusement pour les puristes, Meugui a ensuite affirmé son intention de ne plus enregistrer des titres de rap, « Il n’y en aura plus » avait-il affirmé dans une interview en 2021. « J’ai plus forcément envie de rapper, de me bagarrer dans des textes de rap. J’ai envie de faire des gros sons, de faire des hits. Des sons qui génèrent énormément, qui tournent en radio à toute patate. » s’était-il justifié sur ce choix.