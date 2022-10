JP l’influenceur se fait gifler par Ragnar Le Breton

JP l’influenceur est de retour avec une nouvelle vidéo nommée « La question est vite répondue » dans laquelle s’est invitée Ragnar Le Breton pour faire une intervention remarquée en giflant le jeune homme.

Jean-Pierre Fanguin est un influenceur connu sur les réseaux pour ses vidéos de « jeune entrepreneur ». Il a suscité des nombreuses moqueries et critiques à ses débuts l’accusant d’arnaques avec ses mises en scène prônant une vie de luxe en offrant des astuces afin de devenir rapidement et facilement très riche comme lui. Dans les séquences diffusées sur Internet, il s’affiche avec un look bling-bling et des voitures de sport, propose notamment des conseils dans le but de faire fortune avec le trading mais aussi grâce à la crypto-monnaie. Au mois d’avril, JP avait de nouveau fait le buzz avec la participation de Tanguy David dans l’une de ses vidéos cumulant des millions des vues pour un clip en référence à l’échec de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron aux élections.

Cette fois-ci Jean-Pierre Fanguin a proposé à Ragnar Le Breton de venir participer à son dernier clip dans lequel il s’adresse comme souvent aux jeunes entrepreneurs en apparaissant en train de marcher dans la rue accompagné de trois jeunes demoiselles avant que Michel Venum n’arrive pas derrière pour le stopper et le gifler. l’influenceur tombe à terre avant de se faire détrousser par les trois jeunes femmes.

« Savais-tu que la plupart des hommes pensent qu’il n’y a que 25 lettres dans l’Alphabet parce qu’ils n’ont jamais vu un Q ? #laquestionestviterepondue » a-t-il commenté en légende la publication, « La France en a rêvé !!!! Michel la fait » a ajouté Ragnar Le Breton.