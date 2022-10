Vegedream prend cher, les internautes ridiculisent son rendez-vous galant

L’explication et le démenti de Vegedream après les révélations du Parisien sur sa récente agression ne l’ont pas empêché de se retrouver un plein bad buzz. Les internautes n’ont pas été tendres avec le chanteur et se sont moqués de lui sur Twitter plaçant son nom dans le top des tendances ce lundi, sa version des faits n’a pas vraiment convaincu le public.

En ce début de semaine La Parisien a affirmé que Vegedream s’est fait piéger dans un guet-apens vendredi dernier en allant à un rendez-vous galant, une prostituée selon les propos du quotidien dans l’article en question. L’artiste a fini à l’hôpital après s’être fait frappé et gazé par trois individus dont une femme. Lundi soir face à l’ampleur du scandale, l’auteur de « Ramenez la coupe à la maison » est sorti du silence dans l’émission TPMP contacté par téléphone, en répondant aux questions de Cyril Hanouna, il a dénoncé « des fausses informations ».

Vegedream moqué par les internautes !

« Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez de fausses informations, ça peut gâcher la vie de quelqu’un comme ça bêtement » a-t-il déploré en direct avant de donner sa version de l’incident. « La vraie histoire c’est juste que je devais aller au studio, je ne sais pas si on m’a fliqué ou je ne sais quoi. » commence à décrire Vegedream avant d’expliquer que ses agresseurs ont tenté de lui voler sa moto. « Je me suis abrité chez des gens et de là j’entends des histoires de prostitué, rien à voir. Ma moto est encore là, on a essayé de me voler, on m’a gazé. Je n’ai même pas prévenu ma famille, ça arrive tout le temps. » a conclu le chanteur.

Malgré cette justification pour rétablir la vérité, Vegedream est devenu la risée du web. « L’histoire de vegedream je la trouve tellement honteuse. C’est vraiment la honte, une personnalité comme toi tu te fais prendre la main dans le sac comme ça c’est trop la honte dsl », « Mdrrr l’histoire de Vegedream me fume, il a cru qu’il allait se faire DORLOTER il s’est fait masser par une équipe très bre-som. », « Vegedream il était en demi-molle il s’attendait à voir une baby il a vu des chevalières et des graines de café mdrrrr », « La prostitué quand elle a vu que c’etait Vegedream qui réservé la presta elle a appelé tout le quartier La vie d’artiste » peut-on découvrir dans les réactions les plus populaires sur Twitter ou encore, « Donc Vegedream dans tous les missiles qui avaient à son anniversaire il est allé voir une prostituée ? » et « Vegedream toi aussi, t’as pas écouter mils 2.0 ?! « Attention aux rancards des meufs c’est peut être une équipe qui t’attend » ».

« Des fausses informations » Le rappeur Vegedream victime d’un guet-apens. Sa réaction en direct ! #TPMP pic.twitter.com/boYcSw3mo5 — TPMP (@TPMP) October 3, 2022

Vegedream ce que je lui ai toujours reproché c’est qu’il est trop accessible pour un artiste, tu peux le voir dans une fête à Bondy facile… jsp va à des défilés Sois un artiste normal mec — Chic Type 🇨🇩🇨🇲 (@_Niggael) October 4, 2022

Les ravisseurs de Vegedream en attendant le msg de la prostituée https://t.co/F1OG557VI4 pic.twitter.com/6YbpJPbIeg — Domingos (@ElAzucarbron) October 3, 2022

L’histoire de vegedream je la trouve tellement honteuse. C’est vraiment la honte, une personnalité comme toi tu te fais prendre la main dans le sac comme ça c’est trop la honte dsl — 26 (@crissknd) October 3, 2022

Végédream qui attendait Sofia alors que c’était Sofiane pic.twitter.com/6UGdDrncue — Mouking MT 👑 (@Moukiki224) October 3, 2022

Vegedream quand il a vue que c’est sortie dans Le Parisien : pic.twitter.com/tsp2phuYbi — Grammaton is back (@Rgrammaton) October 3, 2022

Le braqueur de Vegedream et ses complices de vivastreet avant de passer à l’action pic.twitter.com/u2XhaaKWut — intap (@RetroEDF) October 3, 2022

Vegedream il était en demi-molle il s’attendait à voir une baby il a vu des chevalières et des graines de café mdrrrr — SUPA$AL (@tw2ezy) October 3, 2022

Vegedream il avait la baaaarre de ouf il a entendu « choper le ! » — Ils croyaient que… (@Prosperinho924) October 3, 2022

Vegedream au poste quand il a dit qu’il s’est fait braqué en allant aux putes pic.twitter.com/clwMkevKJq — floup (@Exothickk) October 3, 2022

Vegedream toi aussi, t’as pas écouter mils 2.0 ?! « Attention aux rancards des meufs c’est peut être une équipe qui t’attend » — Doty ☘️ (@JdhOfficiel) October 3, 2022

La prostitué quand elle a vu que c’etait Vegedream qui réservé la presta elle a appelé tout le quartier 😭😭

La vie d’artiste — BARBENOIR_Lpn (@BarbenoirTmg) October 3, 2022