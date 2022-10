Nasdas révèle comment il gagne 110 000 euros par mois avec Snapchat

Nasdas dévoile ses revenus sans aucun tabou !

Suivi par plus de 4,3 millions d’internautes sur Snapchat et un million de fans sur Instagram, Nasdas engrange des revenus confortables tous les mois avec sa popularité sur Internet. L’influenceur vient de révéler à sa communauté son impressionnant salaire grâce aux publicités sur les réseaux et il peut se construire un avenir doré sans avoir à s’inquiéter de l’argent.

Ces derniers mois, Nasdas a fait de plus en plus parler de lui dans les médias mais sur la toile, le jeune homme est déjà connu depuis longtemps. En mai dernier, il s’était notamment fait remarquer en révélant le code de sa Carte Bancaire pour faire gagner 15 000 euros des cadeaux avec des achats plafonnés à 250 euros avant d’être accusé d’avoir arnaqué ses abonnés. La vidéo de ce concours avait mis le feu chez ses fans avec 1 million de vues en 10 minutes, mais face à ce buzz phénoménal, les boutiques de vente en ligne ont eu des problèmes pour valider les commandes et des personnes s’étaient agacées de l’annulation des commandes. Le Snapchateur avait expliqué ce souci dont il n’était fautif pour se défendre face aux attaques alors que tous les médias ont relayé à l’époque cette affaire.

L’influenceur se fait un joli pactole !

Toujours aussi influent sur les réseaux, Nasdas bénéficie désormais de confortables revenus des publicités dans les stories que vient de mettre en place Snapchat . “Vous avez sûrement remarqué, y a certains Snapchateur qui ont des pubs dans leur story mises par Snapchat. Comme moi, quand vous regardez ma story et qu’il y a des pubs, c’est Snapchat qui les met. J’ai envie de vous dire combien j’ai gagné en 3 semaines grâce à ça” commente-t-il dans une vidéo avant de développer sur son salaire. Il a réussi à empocher en trois semaines la somme de 70 000 dollars.

L’influenceur a ensuite confié son salaire mensuel avec les nouvelles pubs de Snapchat, “Je pense que ça va me faire du 120 000 dollars, du coup je pense du 110 000 euros mensuel. 110 000 euros mensuels pour les pubs entre les snaps.” explique-t-il avant de préciser, “Ça a été mis récemment et il y a d’autres snapchateurs qui en bénéficient. Aujourd’hui, en 2022, tu peux faire une vraie carrière sur Snapchat. Tu peux avoir de vrais revenus.”, puis de conclure qu’il est N°9 mondial en monétisation sur l’application.