Accusé de chirurgie ratée, Imen Es répond aux moqueries sur son imposant fessier

Ciblée par des critiques d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique, Imen Es a déploré le fait de s’être retrouvée au centre de nombreuses moqueries sur les réseaux suite à son dernier concert. Les internautes n’ont pas été tendres avec la chanteuse de 24 ans qui a réagi aux commentaires négatifs à son encontre pour répondre à ses détracteurs.

Un changement physique qui choque le public !

Au mois de décembre dernier, Imen Es a dévoilé le deuxième album de sa carrière avec “ES”, un projet de 16 titre sur lequel figure plusieurs invités tel que MHD, Niro, Vitaa, Camille Lellouche, Abou Debeing et Fedoua Es. Quelques mois avant la sortie de cet opus, elle était également devenue maman pour la première fois suite à la naissance d’un garçon nommé Djibril au mois de mai 2021. Ces dernières semaines, l’interprète de “1ère fois” avec Alonzo enchaine les concerts et sera au Dôme de Marseille ce mardi 18 octobre mais suite à son show au Zénith de Paris La Villette, des personnes se sont moquées de son changement physique qu’elle a justifié du fait de sa récente grossesse en réponse aux attaques sur son apparence.

Sur Twitter, plusieurs personnes ont posté des images d’Imens Es lors de ce concert en région Parisienne pour l’accuser d’avoir fait de la chirurgie esthétique en s’étonnant de son imposant fessier, d’autres se sont inquiétées de son apparence. Des internautes ont aussi accusé la jeune femme d’avoir fait des injections dans les fesses lui reprochant d’avoir fait du BBL (Brazilian Butt Lift), son nom s’est même placé dans le Top des Tendances France sur le réseau social ce weekend.

Imen Es se sent bien sa peau et l’assume !

“Le chirurgien d’Imen Es c’est un criminel”, “Quand je vois les fesses a imen es jsuis bien contente de mes fesses plates qui sont finalement juste la continuité de mon dos”, “Quel gâchis elle était si belle, faites vraiment attention avec la chirurgie c’est pas des lol”, “Du gâchis” peut-on notamment lire dans les réactions des Twittos.

Face aux insinuations contre elle, Imen Es a répliqué dans une story avec un long message : “Alors c’est soit vous êtes frustrés soit y’a un souci ! Tu viens à un concert pourquoi ? Ecoute le talent des gens ou bien venir tailler le physique ? Tu viens pour kiffer ou faire le buzz ? Je me sens très bien dans ma peau, certes, j’ai pris énormément de poids mais j’en ai strictement rien à foutre c’est mon corps de maman et je l’accepte, c’est pas vous qui allez me faire perdre confiance en moi. Quand t’es maigre c’est un souci, quand t’es ronde c’est un souci mais wesh occupez vous de vos vies et vos familles. Je lève le petit doigts j’suis en TT, les gars vous m’aimez à ce poids ? Merci oubliez juste pas de prendre vos places !” a-t-elle déclaré passablement agacée avant de conclure, “Les profs de Français svp un autre jour”.

Quel gâchis elle était si belle 🥺 faites vraiment attention avec la chirurgie c’est pas des lol #imenes #imen #poupettekenza #Les50 pic.twitter.com/6MWEKTir6A — a laffût de (@DeLaffut) October 16, 2022