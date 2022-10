Creed 3 : la première bande-annonce impressionne

Le voile se lève sur le troisième volet de Creed, la saga dérivée de Rocky ! Après le succès des deux films, “Creed : L’Héritage de Rocky Balboa” en 2015 et sa suite parue en 2019, Michael B. Jordan renfile les gants de boxe pour remonter sur le ring dans Creed 3 qui sortira le 1 mars 2023 et dont les informations se dévoilent ces derniers jours avec les premières images.

Une film qui s’annonce puissant !

En 2021, le tournage de Creed 3 a été officialisé et au regret des fans Sylvester Stallone ne figure pas au casting du projet mais Michael B. Jordan est toujours présent. Ce dernier qui en plus de son rôle d’acteur principal dans le long métrage et aux commandes de la réalisation pour la première fois de sa carrière. Cette semaine deux affiches du film ont été dévoilées avec Adonis Creed et son rival Damien Anderson. Pour faire patienter les fans de la saga qui devront encore attendre un peu plus de quatre mois pour découvrir la suite des aventures du boxeur, la première bande-annonce vient également d’être mise en ligne.

Cette vidéo permet d’avoir un petit aperçu de ce que va offrir cette suite qui s’annonce explosive. Après le combat contre le fils d’Ivan Drago, Adonis Creed aura fort à faire en se retrouvant face à Damien Anderson incarné par Jonathan Majors, un personnage ayant passé plusieurs années incarcéré avec qui va naître une rivalité. “Adonis Creed voit surgir une connaissance de son passé. (…) se sentant redevable envers lui, il l’accueille à bras ouverts mais leur rivalité va grandir et les amener sur le ring” révèle le synopsis du film dont le trailer est à découvrir sans plus attendre ci dessous.