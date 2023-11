Chuck Norris a plus de 80 ans fait son retour dans un film d’action

L’ancien sera bientôt de retour ! Le dernier film de Chuck Norris au cinéma date de 2012, avec sa participation à “Expendables 2 : Unité spéciale“. Après une absence de onze années, le célèbre acteur américain va faire son retour sur le grand écran.

À la surprise générale, Chuck Norris sort de sa retraite !

Connu pour ses films d’action dans les années 1990 et la série télévisée sur les Texas Ranger, Chuck Norris a pris sa retraite en 2012 pour profiter de la vie, de sa famille et de ses passions, comme dernièrement le MMA. À la surprise générale, celui qui avait défié Bruce Lee en 1972 dans le long métrage “La Fureur du dragon” et qui était l’acteur principal de “Walker, Texas Ranger” en incarnant Cordell Walker pendant huit longues années, a accepté de faire son retour au cinéma.

Même s’il avait fait une apparition inattendue en 2020 dans “Hawaii Five-0“, Chuck Norris s’est fait discret ces dernières années. Sa dernière apparition au cinéma date d’il y a onze ans pour le second volet de la saga “Expendables”, mais il n’a pas participé à la suite de cette tétralogie.

Âgé de 83 ans, l’acteur adepte des sports de combat et ancien champion du monde de karaté s’apprête à reprendre un rôle dans un long-métrage intitulé “Agent Recon“, un film d’action et de science-fiction dans lequel il va interpréter Alastair, un commandant d’équipe des forces spéciales chargé de mener une enquête sur des extraterrestres. Marc Signer et Derek Ting complètent le casting de cette production dont la sortie en salles est prévue pour l’année prochaine.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée dans cette information révélée par le média Deadline en dévoilant un premier visuel du projet.