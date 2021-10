Saïd Taghmaoui dézingue Mathieu Kassovitz, il balance tout !

Saïd Taghmaoui s’en était déjà pris à plusieurs reprises à Vincent Cassel, cette fois-ci c’est au tour de Mathieu Kassovitz de faire les frais des dernières déclarations de l’acteur franço-marocain à l’affiche de la deuxième saison de la série Validé.

C’est dans un entretien pour l’émission Oui Hustle diffusée sur Youtube que Saïd Taghmaoui s’est exprimé sur le film culte La Haine et son scénariste Mathieu Kassovitz. L’interprète du rôle de Saïd dans le long métrage est très énervé contre le réalisateur et a accepté de s’expliquer longuement sur leur embrouille en revenant sur les raisons de ce conflit.

C’est mon film aussi !

« Les dialogues parmi les plus cultes ou les plus mémorables, ils sortent de ma vie » a-t-il commencé à détailler avant de poursuivre, « Les dialogues parmi les plus cultes ou les plus mémorables, ils sortent de ma vie ». L’acteur déplore qu’une partie des dialogues sont issus de son quartier et non du réalisateur alors qu’il n’est même pas crédité dessus.

Said Taghmaoui se lâche sur Mathieu Kassovitz

Saïd Taghmaoui a ensuite directement attaqué Mathieu Kassovitz, « Je ne fais que sublimer La Haine pour faire comprendre que c’est mon film aussi, que tu le veuilles ou non, c’est mon film. » a-t-il dénoncé avant de continuer, « Je suis un des héros de ce film. J’ai participé à l’écriture, à la création et tu ne vas pas m’enlever ma part ».

L’acteur s’est aussi agacé de la sortie du film dans une version en 4K pour fêter les 25 ans du long métrage dans une but uniquement commercial selon lui. « Il y a une nouvelle exploitation du film avec, j’imagine, plein de bénéfices. On n’a pas touché un euro. Ce n’était pas très bien intentionné, très maladroitement fait ».

Saïd Taghmaoui a précisé ne pas avoir revu le réalisateur depuis 25 ans et a ensuite remis une couche contre Kassovitz sur l’exploitation du film en 4k. « C’est lui qui possède 20 % de la pellicule donc c’est son fond de commerce. Il vit avec ça alors que tu fais un film sur la misère, la banlieue, le social, tu dénonces tout ça indirectement dans ton film. C’est une mascarade. ».