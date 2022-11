Jean-Claude Van Damme : sa fille est une star sur OnlyFans

Des nombreuses personnalités plus ou moins connues s’assurent des revenus très confortables grâce à Onlyfans comme Cardi B, Blac Chyna qui gagnerait près de 20 millions de dollars tous les mois avec le réseau social au service d’abonnement payant. Bianca Van Damme, la fille de Jean-Claude est moins populaire mais elle est également devenue une véritable star sur l’application.

Bianca Van Damme fait parler d’elle sur Onlyfans !

Jean-Claude Van Damme a pris se retraite, se retirant définitivement du monde du cinéma à l’âge de 62 ans après une longue carrière, “Je voulais quitter la scène mais avec une revisite de ma carrière, en commençant par Bloodsport, celui où j’ai commencé à devenir célèbre. Je veux que ce soit un nouveau Bloodsport, mais à un niveau plus élevé. Dans le film, je suis sur la pente descendante en termes de carrière, et en sortant d’une première d’un autre film d’action, je ne suis pas heureux parce que j’ai vécu dans des hôtels ces 30 dernières années, ce qui est en fait vrai.” s’était-il confié sur sa fin de carrière. “Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je suis venu de Belgique, j’ai fait tout le chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu. Je marche dans la rue après la première, et boum ! Une voiture me renverse parce que je suis ivre. Quand je me réveille de l’impact, je ne sais pas comment je m’appelle, et personne ne me reconnaît” avait ajouté l’acteur Belge et aujourd’hui c’est sa fille qui lui vole la vedette notamment sur Internet, sa popularité est en effet grandissante ces dernières semaines sur OnlyFans.

Suivie pas un peu de 200 000 followers sur Instagram, Bianca Bree est la fille unique de l’acteur et de l’ancienne culturiste Gladys Portugues. Agée de 32 ans, elle est une adepte de la plateforme OnlyFans sur laquelle elle fait sensation avec le surnom de Iambbgun en publiant divers contenus se mettant en scène dans son quotidien et notamment en faisant le grand écart, dans ses séances de sport ou encore à la plage comme le démontre une partie de ses photos sur Instagram.

