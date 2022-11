50 Cent dévoile une série sur les meurtres dans le monde du rap

Après avoir récemment affirmé ne plus avoir besoin de sortir un nouvel album, 50 Cent a d’autres projets et prépare encore une série suite au succès de Power ainsi que de ses spins-offs mais sur le monde du rap cette fois-ci avec “Hip Hop Homicides” centrées sur les meurtres dans l’univers du Hip-Hop aux Etats Unis.

La vérité derrière les tragédies du rap !

“Je suis en tournée en ce moment, j’ai fait Prague hier soir (…), je recommence ce soir,(…) je suis en pleine tournée mondiale en ce moment. De quoi j’ai besoin, d’un CD pour que ça se produise ? On commence à arriver au niveau où se trouvait Prince, où il pouvait dire : « Yo, je vais faire un concert ce soir », et c’était automatiquement rempli.” a confié dernièrement 50 Cent lors de son passage dans l’émission Ebro In The Morning en révélant ne pas avoir besoin de produire un nouvel opus alors que le projet Street King Immortal n’est jamais sorti. Fifty se consacre désormais une grande partie de son temps à la réalisation de séries.

Suite au décès tragique de Takeoff, 50 Cent vient d’annoncer qu’il va dévoiler une série sur les meurtres des rappeurs, le programme parle notamment des défunts Pop Smoke, King Von ou encore XXXTentacion. “Cette série va être l’une des séries les plus importantes. PNB Rock et maintenant Takeoff, ça devient n’importe quoi ici“ a présenté Fifty sur ce projet. La liste des rappeurs morts subitement aux Etats-Unis ne cessent de s’allonger ces dernières années, PNB Rock, Pop Smoke, MF Doom, Juice Wrld, Mac Miller, XXX Tentacion ou encore Nipssey Hussle.