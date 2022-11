Desiigner arrête le rap ravagé par le décès de Takeoff

C’est terminé pour Desiigner qui suite à la disparition de Takeoff vient de prendre la décision de stopper sa carrière de rappeur. L’interprète du tube Panda a pris la parole pour réagir à la mort du membre des Migos pour exprimer son choix de se retirer du monde de la musique en réaction à cette tragédie.

“Ils ont tué Takeoff frère, c’est terminé…”

La triste nouvelle est tombée hier matin après la soirée d’Halloween, l’univers du rap américain a encore perdu l’un de ses membres. Pop Smoke, Mac Miller, XXXTentacion, Nipsey Hussle, Juice WRLD, Young Dolph, Lil Peep, King Von, la liste des décès ne cesse de s’allonger ces dernières années. Le drame a eu lieu dans un club de bowling de Houston au Texas, lors d’une partie de dés une personne a essayé d’arnaquer l’oncle de Takeoff et une bagarre a soudainement éclaté avant qu’un individu n’ouvre le feu, une balle a touché mortellement le rappeur de 28 ans alors que le tir ne lui était pas destiné. Les hommages se sont multipliés aux Etats Unis et en Europe depuis la confirmation de l’assassinat de l’artiste, Benjamin Pavard lui a même dédié son but face à l’Inter Milan en Ligue des Champions en faisant un DAB en guise de célébration.

Dans les nombreux hommages à Takeoff, Desiigner s’est confié dans un direct sur les réseaux sociaux. En larmes, il est apparu dévasté par cette disparition en annonçant prendre sa retraite prématurément. “Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça pu*ain. Cette version de moi est terminée. Terminée. Terminée. Terminée. Ils ont tué Takeoff frère, c’est terminé”. Cette décision a suscité beaucoup de commentaires des fans de rap, “Tant mieux de toute façon il était éclaté lui”, “Il a juste profiter de l’occasion pour s’enfuir tellement il flop mdrrr” et “Utiliser la mort d’un artiste pour expliquer la fin de ta carrière alors que t’était juste finito” peut on découvrir.