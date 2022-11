Accusé de fumer 150 joints par jour, Snoop Dogg répond et tacle sa rouleuse

Snoop Dogg est très remonté contre sa rouleuse perso !

Il y a deux semaines Ranagade PerRana, l’employée de Snoop Dogg ayant comme fonction de lui préparer ses joints s’est exprimée sur la consommation du rappeur américain dans l’émission radio “The Kyle and Jackie O Show” et elle a surpris tout le monde en affirmant rouler entre 75 et 150 joints par jour. L’artiste Californien est sorti du silence pour formellement démentir cette information.

C’est dans une vidéo publiée sur son compte Instagram que Snoop Dogg a rétabli la vérité, il ne fume pas une telle quantité de joints quotidiennement. “Cette sa***e a dit que je fumais… mais ça c’est un travail à temps plein. Arrête de mentir. Je vais fumer tout ça dans une journée, mais je suis quoi, une machine ?” a-t-il commenté visiblement très agacé en insultant sa rouleuse personnelle qu’il traite de menteuse. Cette déclaration n’a clairement pas plu à l’artiste et pourrait couter son travail à la jeune femme.

“Depuis que j’ai été embauché, j’ai dû rouler plus de 450 000 joints. Je fais environ une demi-livre par jour, soit 75 à 150 joints.” avait assuré Ranagade PerRana lors de son passage sur la radio Canadienne avant de décrire dans les détails sont entretien d’embauche pour ce job rémunéré 50 000 dollars par an en expliquant également que le rappeur a toujours au moins un joint avec lui. Dans une récente interview, Snoop Dogg avait déclaré fumer au minium 15 joints quotidiennement en montant jusqu’à 25 certains jours mais bien loin des 75 comme l’a affirmé sa rouleuse personnelle.