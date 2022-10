Snoop Dogg : sa rouleuse perso prépare entre 75 à 150 joints par jour

Snoop Dogg avait déjà parlé à plusieurs reprises de sa rouleuse de joints mais ne s’est jamais exprimé sur le fait que ce n’est un pas un travail de tout repos. Cette dernière vient d’accorder une interview et de révéler l’invraisemblance nombre de joints qu’elle prépare en moyen chaque jour.

Ce été Snoop Dogg avait été contraint d’augmenter le salaire onéreux de 50 000 dollars par an de sa rouleuse de joints en raison de l’inflation, un job lucratif mais très dynamique étant donné l’importante consommation du rappeur américain en joints chaque jour. Dans un récent entretien le rappeur Californien a assuré consommer au minium 15 joints chaque jour et pouvoir monter jusqu’à 25 parfois mais selon son employée ce nombre est bien supérieur.

L’incroyable consommation de Snoop Dogg !

L’émission radio “The Kyle and Jackie O Show” vient de révéler l’identité de cette personne en l’invitant à parler de travail. Ranagade PerRana a affirmé devoir rouler par jour entre 75 et 150 joints, “Depuis que j’ai été embauché, j’ai dû rouler plus de 450 000 joints. Je fais environ une demi-livre par jour, soit 75 à 150 joints.“. Elle a aussi détaillé comment Snoop a procédé à son embauche. “Je me suis présentée au rendez-vous, ils m’ont fait rouler, et m’ont dit que j’étais géniale.”, décrit la jeune femme avant de poursuivre, “Ils m’ont dit de revenir le lendemain pour un “roll-off” avec d’autres personnes. Il y avait un ingénieur du son de Snoop, et un rouleur de cigares vénézuéliens. Et je les ai fumés, c’est le moins qu’on puisse dire”.

Snoop Dogg a d’ailleurs vanté les talents de Ranagade PerRana par le passé dans des interviews tout en se justifiant ne pas avoir le temps de le faire lui-même en raison de son agenda très chargé et sa grande consommation. Le mois derniers, il s’est même affiché aux côtés d’Eminem avec un joint gigantesque entre les mains.