Maes prêt à révéler des dossiers très compromettants sur Booba

Maes met un gros coup de pression Booba avec cet avertissement !

Après avoir relayé des extraits de différents titres inédits sur les réseaux ces derniers mois, Maes vient de présenter la bande annonce du premier clip issu de son sixième projet tout en relançant encore son clash avec Booba. Le Sevranais ne laisse plus aucun répit à son ancien acolyte et vient encore de le menacer en affirmant avoir un dossier compromettant contre B2O qu’il est prêt à dévoiler publiquement.

En pleine promotion de son nouvel opus dont il n’a pour le moment donner que très peu d’informations, Maes vient de partager les premières images de son prochain clip intitulé “Fetty Wap” qui sera disponible ce mercredi 9 novembre à partir 18 heures. Plus d’un an après la parution de Réelle vie 3.0 sous son ancien label LDS Production, le rappeur originaire de Sevran possède désormais sa propre structure indépendante baptisée “Omerta Records” sur laquelle il produit son quatrième album dont la sortie est programmée pour le début d’année 2023 et le premier extrait sera en écoute à partir demain sur les plateformes de streaming. En parallèle de la présentation de cet opus, l’interprète de Madrina est sans pitié avec Booba.

Le Sevranais aurait une vidéo privée de B2O qui réagit

En effet Maes a posté sur Twitter une capture d’écran d’une vidéo sur laquelle apparait une jeune femme avec la légende, “Peux tu nous parler de ce “monsieur” ? La piraterie serait ravie de savoir c’que tu mets dans ton fion… P.S.: Fait attention aux mensonges la vidéo suivra… #BoobaTrans #Boobalance”. L’artiste Sevranais laisse sous entendre que Booba aurait eu une liaison avec un trans. “Booba tu veux jouer t’es sur ? Présente nous ce monsieur, je suis sur que t’es pirate aimeraient être au courant… y’a une vidéo #TetonMan” a-t-il ajouté dans une story sur Instagram avec la même image.

Cette publication n’a pas échappé à Booba, pas vraiment affecté par cette provocation, le DUC a répondu, “Envoi ! Elle à l’air fraîche”. L’échange s’est conclu avec Maes qui affiche dans une nouvelle story le classement du dernier titre “KOA” du DUC à la 71ème place du Top Singles ainsi que le message “Bonne retraite vieux pointeur” ainsi que plusieurs émojis mort de rire.