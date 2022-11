Gims soutenu par Kaaris et Alonzo pour son retour au Rap

Le retour de Gims avec un titre de rap n’a pas échappé à Kaaris et Alonzo ! La semaine dernière, Meugui a surpris tout le monde avec le second single de son nouvel opus en dévoilant le titre “Thémistocle“. Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu’il ne rapperai plus, le leader la Sexion D’Assaut est revenu sur sa décision et a retrouvé l’envie de revenir à sa passion première, le rap.

Gims kick toujours aussi fort, Alonzo et Kaaris valident fort !

“Le meilleur artiste francophone de tous les temps et je pèse mes mots” ont récemment affirmé le duo Drismer et PCN au sujet de Gims sur Twitter et le dernier titre du mari de Demdem prouve encore son talent. Habitué à sortir des singles pour les radios ou encore des titres chantés avec des refrains, Gims a fait un retour aux sources avec son dernier morceau Thémistocle. Sur une instru de Maximum Beats et Nicodeemi, Meugui enchaine les punchlines afin de prouver à ses détracteurs que c’est toujours un vrai rappeur. Cette chanson est dans la lignée de ses titres comme “À 30%”, “Noir”, “VQ2PQ”, “Ana Fi Dar”, “Loup Garou” avec Sofiane, “Ceci n’est pas du rap” avec Niro ou encore plus récemment “Immortel”.

“Thémistocle” est après “Maintenant” le deuxième extrait de l’album Les Dernières Volontés de Mozart dont la sortie est programmée pour le 2 décembre 2022. Gims s’attaque notamment au président Rwandais Paul Kagame dans les paroles de ce titre en le comparant à la croix ga**ée, le symbole du parti na*i et lâche des nombreuses phrases percutantes tel que “J´connais des anciens tellement vieux,que tu tousses quand tu dis leurs blases” ou encore, “Le sport, la musique, on est bons qu’à ça, courir comme Gotabaya Rajapaksa. J’suis Porte de la Chapelle, pas cramé, dans le rétro j’vois trois camés. J’suis concentré, j’pense qu’à gagner, Kagame rime avec : croix ga**ée”.

Kaaris et Alonzo ont soutenu l’auteur Bella en relayant dans une story Instagram la chanson avec en légende un émoji “Force” pour le premier cité et le message “Waouw” pour le second nommé, impressionné par la performance de son compère.