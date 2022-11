Fred Musa révèle les demandes surréalistes de Booba pour son Planète Rap

Fred Musa assure que Booba a bluffé son retour à Planète Rap pour que Skyrock ait le mauvais rôle avec des requêtes impossibles à valider ! C’est dans une interview promotionnelle avec Stéphane Larue pour son livre « Ma Planète Rap, 30 ans de radio« que l’animateur radio a balancé une anecdote sur l’ancien membre du groupe Lunatic lorsqu’il avait ouvert la porte à un éventuel retour sur la radio.

Les requêtes ‘irréelles’ de Booba !

Début d’année 2021, avant la sortie de l’album Ultra au mois de mars, à la surprise générale Booba affirme être prêt à faire la paix avec Skyrock alors que depuis des nombreuses le rappeur du 92i critique ouvertement la station au slogan « Premier sur le rap ». Il avait même tenté de concurrencer la radio avec son propre média OKLM Radio mais sans réussite. A l’époque des faits après les menaces et les échanges virulents, les tensions se sont temporairement apaisées entre B2O et Skyrock. Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio a invité l’artiste à faire la promotion de son opus à Planète Rap.

Malgré le passif avec la radio, la hache de guerre est enterrée. Booba accepte de revenir dans les studios de Skyrock mais rapidement fait plusieurs demandes pour mettre en place l’émission selon ses conditions avant d’annoncer que cela va être exceptionnel et que la station ne lui communique un contrat afin de finaliser cet accord. Suite à des négociations compliquées, Kopp déprogramme finalement l’émission en déplorant le fait que cela ne se passe pas en direct.

« Et eux refusent que mon Planète rap soit en direct donc bien évidemment nous avons décliné. Quand on est lâche on est lâche hein. J’allais montrer à la France entière que vous êtes des imposteurs esclavagistes. Sans violence. En noblesse. Vous avez bien fait » s’était-il justifié. Un épisode sur lequel est revenu Fred Musa dans cet entretien avec Stéphane Larue en expliquant ne pas avoir révélé cette histoire dans son livre.

Fred Musa avait senti le bluff de B2O !

Fred Musa a confié que Booba voulait que l’événement soit retranscrit sur BFTM TV en direct. « J’ai pas raconté ça dans le bouquin, mais je peux raconter l’histoire maintenant. À priori, de leur côté, ça avait été dealé avec Marc-Olivier Fogiel, qui était le patron de BFM. Cet espèce de Planète Rap un peu spécial, lunaire d’ailleurs. Le truc paraissait un peu irréel« raconte l’animateur. Il explique ensuite qu’un accord avec BFM pour une émission diffusée dans les studios de la radio est inimaginable.

« À la limite, on le fait ici en direct ou en conditions direct. En fait, il avait peur qu’on coupe. Alors que nous, les Planète Rap, même quand on les enregistre, on ne coupe rien ou pratiquement rien si on nous le demande » décrit Fred Musa. Skyrock avait concédé que Booba ramène ses caméras pour filmer l’émission ce qu’il n’a pas validé. « J’y ai cru un moment, confie Fred Musa, toujours sur Skyrock. Mais très vite, je me suis dit qu’il faisait du bluff pour qu’on ait le mauvais rôle. Alors qu’honnêtement, les conditions étaient très claires. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ce n’est pas grave. Je m’en suis remis » a conclu l’animateur sur cette anecdote.