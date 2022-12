Wejdene : Son dernier single fait un flop, la réaction des fans

Depuis le succès fulgurant de son tube Anissa, la notoriété de Wejdene n’a cessé de grandir ces deniers mois. La jeune chanteuse s’est bâtie une impressionnante communauté de plus de 2 millions de fans sur Instagram, 3,8 millions d’abonnés sur TikTok ainsi qu’un peu plus de 2 millions sur Youtube avec des millions de vues sur ses vidéos. Malgré ce succès, son dernier single n’a pas rencontré un franc succès auprès des auditeurs.

Wejdene enchaine des échecs, son public réagit !

Avec son premier album “16”, Wejdene a obtenu son premier disque de platine et a enchainé les certifications de singles d’or, de platine ou encore de diamant avec les titres Anissa, Coco, Réfléchir, Je T’Aime De Ouf ou encore Ta Gow. En pleine préparation de son prochain album baptisé Glow Up dont la sortie est programmée pour le 16 décembre, le chanteuse a récemment un gros du coup dur avec la fin de carrière de manager Feuneu sur à la tragique disparation de son petit frère. Sans son producteur, l’artiste de 18 ans poursuit sa passion mais avant la parution de son nouvel opus, ses récents morceaux n’ont pas convaincu le public.

En effet, paru il y a 4 mois le morceau “Re” cumule à peine 350 000 streams sur Spotify et 1,9 millions de visionnages sur Youtube, le single “Calle” avec le rappeur Beenzo Z a lui réussi à atteindre le million d’écoutes en streaming et 2,2 millions de vues pour le clip. La dernière chanson de Wejdene “Poto” affiche seulement 210 000 streams sur Spotify et le clip n’atteint même pas les 600 000 vues, très loin des standards habituels de la jeune artiste qui cumule des millions sur ses précédents singles et clips. Elle s’est même attirée les foudres d’une partie du public avec les commentaires. “C’est quoi ces paroles ? Je t’aime bien Wejdene mais tu nous avais dit que tu avais glow up et…”, “Cet album sent le flop”, “Feuneu n’est plus là pour acheter les streams donc forcément c’est plus compliqué de paraître au top” peut-on lire dans les récentes remarques d’un publication Instagram.

“C’est le jeu, je pense que toute carrière d’artiste à un moment fait crescendo, decrescendo… Mais rien n’est perdu pour personne” avait-elle commenté cet été face aux critiques. Même si elle n’a pas rencontré l’audience espérée ces derniers temps, Wejdene peut compter sur le soutien de ses fans qui ont fait part de l’impatience de découvrir son prochain dans une dizaine de jours.

Elle vient d’ailleurs de présenter sur Instagram un nouvel extrait avec le titre Baby Boo en collaboration avec Nej, pour un projet qui devrait sans aucun doute marquer un tournant dans sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par WEJDENE (@wejdene.bk)