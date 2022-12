SCH annonce une bien mauvaise nouvelle

Les fans de SCH sont dégoutés !

Depuis 2015, SCH n’a pas chômé en enchainant les projets chaque année avec A7, Anarchie, Deo Favente, JVLIVS : Tome 1 – Absolu, Rooftop, JVLIVS : Tome 2 – Marché Noir et Autobahn. 2000 a été la seule année pendant laquelle, le S n’a pas dévoilé un projet en solo mais a participé à la compilation 13’Organisé de Jul. Cette productivité a visiblement usé le rappeur Marseillais qui va bientôt s’absenter au grand regret de ses fans.

SCH vient de sortir le mois dernier sa mixtape Autobahn avec 26 591 équivalents ventes en première semaine ainsi qu’une entrée en tête du Top Albums. En cette fin d’année il poursuit l’exploitation de ce projet avec un nouveau clip du titre éponyme du projet paru il y a quelques jours en plus des visuels des singles Niobe et LIF. L’artiste Marseillais sera ensuite en concert le 24 mai 2023 à l’Accor Arena de Paris puis le 22 juillet à l’Orange Vélodrome de Marseille et prépare le volume 3 de JVLIVS.

2023 s’annonce donc chargée pour le S mais il devrait se mettre en retrait de la scène au courant de l’année selon ses propos dans une déclaration à l’occasion de la promotion de sa nouvelle mixtape pour GQ France dont il a fait la couverture pour le numéro Men of the Year. “Célébré par “la calle” pour son écriture narrative, désormais reconnu par le grand public suite à la diffusion de Nouvelle école, SCH s’est imposé comme le franc-tireur exemplaire du rap français.”, décrit le magazine pour présenter le rappeur français.

Dans cet entretien avec GQ France, SCH a confié vouloir faire une pause dans sa carrière en expliquant les raisons de cette décision et en précisant être en quête du bonheur. “La vérité, c’est que l’on est toujours tiraillé par des sentiments contraires. Même au sein d’une période aussi riche et productive, il y a des choses qui me tourmentent.” commente-t-il pour commencer. “Je suis très content de ce qui m’arrive, mais je dois aussi me nourrir de ces moments douloureux. C’est ce qui m’enrichit artistiquement” explique le S.

“Viendra un moment où l’on jugera les carrières globales des artistes de notre génération.” poursuit-il, “Ce jour-là, ce qui restera, ce sont les œuvres nuancées et audacieuses, celles qui multiplient les références, encouragent la double lecture et créent des parallèles entre des morceaux séparés parfois de plusieurs années.”. SCH ajoute ensuite qu’après son concert événement du mois de juillet à Marseille, il va faire une coupure dont la durée n’est pas encore fixée. “Après cette date, ce sera sans doute le moment de marquer une pause, souffler et prendre le temps de régénérer le corps.”.

Julien Schwarzer devrait donc retarder la sortie du troisième de volet JVLIVS pressentie pour 2023 mais qui devrait finalement arriver après cette pause marquer pas une absence musicale indéterminée.