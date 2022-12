Quand Mbappé défonce Messi pour se venger

Une petite revanche pour les Français, Mbappé tabasse Messi !

Kylian Mbappé prêt à faire mal à Lionel Messi, c’est ce que des supporters français ont imaginé pour se réconforter de la défaite finale de la coupe du Monde aux tirs buts malgré un triplé de l’attaquant Parisien qui n’a pas suffit aux Bleus pour remporter un nouveau trophée mondial.

Alors que ce mercredi une rumeur a circulé sur le fait que Léo Messi aurait demandé au Paris Saint Germain de présenter le trophée de la coupe du monde au Parc Des Princes mais avec le comportement des supporters et joueurs argentins notamment à l’encontre de Mbappé après ce triomphe avec des nombreuses provocations contre les joueurs français, chants, insultes, poupée ridicule ou encore cercueil à l’effigie du buteur français de 24 ans, cela ne risque pas d’être une bonne idée et d’être très mal accueillie en France.

Le meilleur joueur du Mondial prend une raclée.

Les Argentins et plus particulièrement le gardien Damián Martínez avec sa minute de silence pour Mbappé ainsi que sa peluche avec une photo du visage du joueur du PSG ou encore son geste obscène avec son trophée ont agacé des milliers de supporters Français depuis ce dimanche avec des célébrations sujets à controverse. Face à la déception de le défaite et au comportement des nouveaux champions du monde, des fans de l’équipe de France ont décidé de se défouler sur Lionel Messi. En effet ils ont mis en scène un affrontement entre les deux coéquipiers du club Parisien dans des jeux vidéo.

Une vidéo de Mbappé en train de frapper Messi issue du jeu vidéo God of War est notamment devenue virale avec des millions de visionnages sur Twitter. “Ça me détend” s’est justifié l’auteur de la publication qui a transformé la scène entre Kratos face à Baldur par un duel entre les deux joueurs parisiens, le français y met à mal l’argentin qui encaisse plusieurs coups.

Les retrouvailles entre les deux finalistes au camp des Loges s’annoncent elles explosives alors que Mbappé a déjà repris l’entrainement avec le PSG.