Booba pique Matt Houston qui clame sa vengeance le visage recouvert d’hématomes

Décidément, Booba n’a pas pu s’en empêcher de commenter la récente vidéo de Matt Houston le visage amoché plein d’hématomes en train d’annoncer sa vengeance et l’interprète de Ratpi World a fait le rapprochement avec les critiques l’année passée du chanteur R&B à l’encontre de Diam’s.

Booba se moque de Matt Houston en référence à son attaque à Diam’s !

Il y a quelques mois Matt Houston s’était retrouvé en plein badbuzz pour s’en être pris au public en plein concert lors de l’événement Back To Basic 2000 et s’est fait exclure de la tournée. « On me demande des excuses, il n’y en aura pas, pas cette fois, tu vois ! Maintenant, rendez-vous au prochain concert quoi qu’il arrive. Toute façon, y’a rien qui va m’arrêter moi, rien à foutre ! (…) Un homme reste un homme ! Déjà, j’ai levé le majeur à la 1ère personne concernée, si vous regardez bien les vidéos, lui tout seul là, je lui ai levé le majeur. Et ensuite, le reste, eh ben, comme j’ai dit : c’est un dommage collatéral. » s’était-il justifié à l’époque sur cette affaire qui avait suite à une autre scandale peu de temps auparavant concernant ses propos à l’encontre Diams qui selon Booba est la cause de ses récentes déboires.

En effet, Matt Houston s’est affiché dernièrement dans une story le visage avec plusieurs bleus et semble avoir subi un violent passage à tabac mais n’a pas donné de préciser sur ce qu’il s’est réellement passé en annonçant uniquement vouloir prendre sa revanche. « Ah ouais mauvais travail. Ah ouais, j’en ai partout (…) A quand tu prend une volé faut accepter la revanche est programmée déjà », avait-il simplement confié. Booba a relayé cette séquence sur Instagram avec la légende « La revanche il a dit » et plusieurs émojis mort de rire avant de filmer une recherche sur Google au sujet de l’attaque du chanteur de R&B contre Diam’s avec la phrase « Achète un plaid et va ni*uer ta mère nain mais ».

Selon Booba les deux affaire sont clairement liés et les propos de Matt Houston contre Diam’s n’ont pas plu à certaines personnes qui n’ont pas hésité à s’en prendre à lui. L’auteur de R&B 2 Rue a d’ailleurs précisé dans une story avec un problème avec l’ancienne rappeuse qui a fait son retour médiatique au mois de mai dernier pour la sortie de son film « Salam ».