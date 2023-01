Sadek toujours en clash avec Leto ? Il répond avec un beau message

Sadek fait son mea-culpa et adresse un beau message à Leto !

Après avoir suscité l’interrogation des internautes suite à la publication d’une photo sur les réseaux avec une apparence inquiétante, Sadek a fait un retour fracassante en ayant trompé le public car le cliché était issu du tournage de son nouveau clip « Sicilien » qui cumule plus de 2 millions de vues. Dans la foulée il a annoncé la parution de prochain album et vient de répondre aux questions des fans notamment concernant son embrouille avec Leto.

En pleine préparation de la sortie de son nouvel opus « Changement de propriétaire » prévue pour le 27 janvier, un projet de 14 titres avec aucun featuring d’annoncé pour le moment, Sadek a lancé une session de questions/réponses avec les internautes sur Instagram et s’est exprimé sur divers sujets dont son conflit avec Leto. En effet il y a un peu plus d’un an les deux rappeurs ont réglé leurs comptes sur les réseaux suite au tournage du clip Top Boy avec Da Uzi qui n’est jamais sorti en raison d’un différend entre eux.

« Pour de vrai les gars hein, j’ai été trop bon, trop gentil (…) Des gros fils de p*te comme Leto, des gros suceurs de bi*e comme Leto, je les ai sorti de galère, j’ai été cool avec eux. Je sors un son avec DA Uzi et lui ce gros fils de pu*e, que si je l’aurais pas fait il y a huit mois je n’aurais jamais voulu sortir maintenant, il le publie pas. Gros fils de p*te, pour de vrai. », avait déclaré sur cette embrouille le rappeur du 93 à l’époque. Il avait ensuite remis une couche sur ce clash mais en s’excusant auprès de la mère de ce dernier pour ses propos virulents : « J’ai décidé d’expliquer pourquoi j’ai pété un plomb. Et la première chose que je vais faire c’est de m’excuser auprès de la maman de Leto… mais je ne retire rien en terme de lâcheté, fourberie et méchanceté envers Leto. ».

Sadek a finalement changé de position et a fait son mea-culpa. « Est-ce qu’il y aura dans le futur un featuring avec Leto ? » a questionné un internaute. « J’espère, je me suis mal comporté avec lui, mais dans mon cœur ça restera toujours mon frère » a répondu Johnny Niuuum pour adresser un beau message de paix à Leto et ouvrir la porte à une possible réconciliation.