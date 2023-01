Rohff accuse Booba de soutenir Zemmour, le DUC réplique

Rohff s’active sur les réseaux en ce début d’année avec la reprise des hostilités contre Booba et après avoir poussé un coup de gueule contre Elon Musk pour son soutien à Emmanuel Macron dans réforme des retraites, il a relancé une attaque contre son rival de toujours en ressortant des anciens dossiers.

Rohff affiche les liens de Booba avec Zemmour, Bolloré et Messiha !

Dans les clashs tout est permis, Rohff a décidé de traiter Booba de poucave en l’affichant dans montage avec tout d’abord sur un photo de datée de 2020 avec Vincent Bolloré, il s’était fait vivement critiquer à l’époque par les internautes pour s’être exposé en compagnie du célèbre homme d’affaires français. Dans cette publication, B2O apparait sur un autre cliché aux côtés de Jean Messiha avec qui il a fait la paix après leur clash. C’est à l’occasion de leurs retrouvailles sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste, que le polémiste s’est réconcilié avec le DUC. Pour marquer le coup, ils ont même immortalisé cette paix avec un selfie ensemble et ont été filmés très complices dans les coulisses de l’émission. « C’est historique. L’amour triomphe toujours », avait commenté Kopp en relayant les images.

Rohff a également ajouté à son montage Éric Zemmour pour remettre à la surface la fois où Booba a apporté son soutien à l’ancien candidat à l’élection présidentielle au mois de d’avril 2022. « Non à l’endoctrinement des enfants, bravo monsieur Zemmour pour cette intervention, je suis obligé de valider ce discours, ce sujet est bien trop important », avait-il déclaré en réaction à une interview de l’homme politique avec le média Brut sur l’éducation des enfants qui sont « endoctrinés par des associations » à l’école selon son opinion. « Il faut séparer le message du messager » s’est-il ensuite justifié pour expliquer son message.

« How to be a poukav in one lesson« , (Comment devenir une poucava en une leçon) décrit la légende du montage. « Vendu, pas de face, outil du système, balance« ajoute Rohff en description du tweet. « Rohff Tu veux quoi ? T’as faim t’as froid ? Tu veux un feat ?« a répondu Booba. Cela n’a pas calmé Housni, « Demande à ton maître le Milliardaire que tu vénères tant qu’il file 2% de son argent au peuple français au lieu d’faire semblant de défendre l’Afrique Sale vendu sans figure que tu es. » a-t-il enchainé avec les hashtags, « Outil du Systeme, L’infiltré, Balance, Imposteur« ainsi que la capture d’écran d’un article sur la mise en examen du milliardaire Bolloré en Afrique.