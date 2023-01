Iggy Azalea n’a plus besoin de travailler, la rappeuse empoche une somme astronomique

Iggy Azalea a cédé ses droits sur ses morceaux pour une coquette somme de quoi voir venir l’avenir sereinement et se la couler douce !

Comme des nombreux autres artiste en ce moment, Iggy Azalea qui s’est fait connaitre du grand public grace aux tubes « Problem » avec Ariana Grande, « Fancy » avec Charli XCX ou encore « Black Widow » en featuring avec Rita Ora a fait le choix de céder les droits de son catalogue d’édition et de ses masters dans une énorme transaction qui lui a permis d’empocher au passage un très gros chèque sans se soucier de ses revenus.

Iggy Azalea a confirmé préparer la parution d’un nouveau projet pour le courant de cette année sur son compte Twitter mais la rappeuse pourrait prochainement ralentir le rythme de production dans sa carrière et réduire le nombre de nouveaux morceaux. En effet Billboard a affirme qu’elle aurait conclu un contrat avec Domain Capital Group pour les droits de ses masters ainsi que de son catalogue d’édition, le montant exact de la transaction n’a pas été révélé mais il s’agit d’une somme à 8 chiffres dont au minimum 10 millions de dollars.

Après cet accord, Iggy Azalea a d’ailleurs confié qu’elle peut désormais changer sa façon de vivre en assurant ne plus avoir à travailler pour subvenir à ses besoins alors que ses fans ont fait part d’une certaine incompréhension sur cette décision de leur idole mais elle a répondu que le sujet les dépasse avec les messages suivants.

Taylor did not profit from that sale.

I sold a portion of my catalog to who I wanted, for an amount that means I don’t have to work another day in my life.

I love y’all down but the masters conversation is a little beyond most of your understanding of business.

— IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) November 21, 2022