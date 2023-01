Amber Rose ne veux plus faire l’amour, c’est tellement écœurant

Ayant fréquenté Kanye West, Wiz Khalifa ou encore 21 Savage, Amber Rose n’en peut plus des relations amoureuses et a décidé de rester célibataire à vie. Elle ne veut plus de liaison avec des hommes et l’assume ouvertement

Au mois de septembre 2021, Amber Rose avait fait le buzz en annonçant être à nouveau célibataire après avoir accusé son ancien compagnon de l’avoir trompé avec plus de 12 femmes. “Quand tu peux enfin respirer à nouveau l’air de la “vie de péta**e”” s’était exprimée l’ex-femme de Wiz Khalifa à ses millions d’abonnés sur Instagram tout en expliquant la raison de ses propos, “Je n’en peux plus d’être trompée et embarrassée en coulisses. Toutes ces clochardes, les 12 (…) il y en a probablement plus. vous pouvez l’avoir”. La rappeuse américain vient de faire une nouvelle déclaration fracassante sur sa vie privée et ses rapports toujours aussi conflictuels avec les hommes avec qui elle a décide de passer à autre chose.

Invitée dans le podcast Sofia with an F, elle s’est confiée sans concession au sujet de sa vie amoureuse, “Ça n’a jamais été aussi désastreux ! [Les hommes] sont vraiment écœurants. Ils sont dégoûtants. Je veux rester célibataire jusqu’à la fin de mes jours.”. Dans la suite de sa déclaration Amber Rose assure même tirer un trait sur les relations se*uelles, “Je ne veux plus faire l’amour. C’est tellement écœurant. Je n’en veux plus.”.

Ses différentes aventures amoureuses très compliquées comme avec les rappeurs Kanye West, Wiz Khalifa et 21 Savage ou encore sa récente liaison avec Alexander « AE » Edwards ont visiblement affecté la chanteuse et mannequin de 39 ans qui a donc fait le choix radical de désormais rester célibataire.