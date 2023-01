Aya Nakamura, c’est la BOSS ! Le message puissant de Booba

Omniprésent sur Twitter après avoir perdu un nouveau compte Instagram, Booba vient d’adresser un message à Aya Nakamura après la sortie de son dernier DNK sur lequel figure un featuring avec son poulain, SDM pour le single Daddy.

Booba sceptique au début mais n’a plus aucun doute !

La semaine dernière, Booba s’était dit impatient de découvrir la collaboration inédite entre SDM et Aya Nakamura suite à la publication d’un court extrait de leur morceau commun dans une story, le DUC n’a pas été déçu de l’attente. En pleine guerre contre les influenceurs et notamment Cyril Hanouna ces derniers jours, B2O ne manque pas de suivre l’actualité musicale et cette semaine c’est le nouvel opus de l’interprète de Djadja qui a interpelé Kopp.

Avec près de 6 millions d’abonnés sur page Twitter, Booba donne fréquemment son avis sur les nouveautés musicales sur le réseau social à l’oiseau et il vient de partager une copie d’écran de l’écoute du morceau SMS de Aya Nakamura pour lui apporter son soutien tout en mentionnant son profil avec le message : « J’avoue avoir été sceptique au début de sa carrière mais là c’est confirmé, c’est la boss. ». Pour le moment la chanteuse n’a pas répondu au rappeur français mais les premiers chiffres des ventes de son album de 15 morceaux viennent de tomber.

L’album DNK s’est écoulé à 7 542 exemplaires pour sur les trois premiers jours d’exploitation du projet avec dans les détails, 6 122 ventes en streaming, 1 289 ventes en physique, 131 en téléchargement. Des chiffres corrects pour Aya Nakamura qui peut espérer atteindre entre les 20 000/25 000 en première semaine ainsi que la place de N°1 au Top Albums, les chiffres et le classement seront connus ce vendredi.

