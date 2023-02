Rohff accuse Booba d’avoir copié sa carrière et tacle Benzema

Ce que Rohff a fait, Booba l’a repris ! C’est l’affirmation que vient de balancer Housni sur son compte Twitter en comparant sa carrière à celle du DUC et plaçant une pique à Karim Benzema au passage avec qui il était proche avant ses affinités avec son rival. L’auteur d’Ultra a répliqué avant que son profil sur le réseau social ne soit désactivé.

Qu’aurait été la carrière de Booba sans Rohff ?

Après des échanges tendus sur l’affaire de l’influenceuse Poupette, le clash entre les deux légendes du rap français se poursuit. Le Padre du Rap Game poursuit ses investigations contre le rappeur du 92i en assurant que son ennemi l’a copié en précisant être son mentor. En effet a posté un montage photo pour afficher les similarités entre leurs deux carrières avec le message « Qu’aurait été ta carrière sans R.O.H.2.F ? On se sait. Ton Mentor« .

Dans cette illustration nommé « Rohff l’a fait, B2Zeub l’a copié« , l’artiste du 94 commence avec l’un de ses titres nommé « Bonne journée » paru en 2005. Kopp a sorti un morceau avec le même nom en 2021 avec SDM. Il enchaine avec le single « Paris » sorti en 2008, un titre que le DUC a également repris en 2011 tout comme « Scarface » en 2019 ainsi que « Magnifique » en 2017 sur son album « Trône ».

Benzema prend une balle perdue…

Housni ressort ensuite le dossier Karim Benzema et n’a pas oublié qu’en 2010, il était très proche de l’attaquant du Real Madrid. Amis, à l’époque ils avaient même passé des vacances ensemble à La Réunion, l’interprète de La Puissance a récemment confié une anecdote sur leur accident de voiture lors de ce fameux séjour et l’avait invité en featuring sur le single « Fais-moi la passe« . Fan de rap français, KB9 a ensuite pris ses distances avec Rohff pour se rapprocher de son rival, Booba, les deux se sont affichés à plusieurs reprises ensemble et en 2016 le joueur a même participé au clip « Walabok« .

Rohff n’en est pas resté là. « Ouloulou le vieux copieur. Tu vois que je suis ton MENTOR. Le Neu-neu savait même pas qui s’était Élise Lucet jusqu’à qu’je tweet sur elle y’a 2 semaines. Au fait Eli c’est qui l’président? C’est quoi la bourse ? Le cac40 ? T’es un tueur » a-t-il poursuivi en affirmant être le mentor de Booba en démontrant qu’il reprend ses publications.

« Au fait, Housni, c’est quoi le SNEP ? Streaming, tu connais ? Single d’or ? Allez creuse avec ta pelle » a réagi B2O en référence aux ventes de son ennemi avant que son compte Twitter ne disparaisse mystérieusement et après exprimé son envie de faire un projet commun avec Aya Nakamura.