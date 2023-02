Rohff vs Booba, le clash relancé en devient ridicule et tombe très bas

Rohff contre Booba, le conflit s’enlise dans le n’importe quoi !

Cela fait des années que l’embrouille entre Booba et Rohff perdure et agite le rap français. Au début du clash, les deux têtes d’affiche du rap français se sont attaqués en musique avec des « diss-track » ou encore avec des piques dans les interviews. Aujourd’hui Housni et B2O utilisent désormais les réseaux sociaux pour ce tacler mutuellement par publications interposées, tous les prétextes sont devenus bons pour provoquer son rival.

L’année 2014 a marqué un tournant dans le clash opposant Booba et Rohff suite à l’agression d’un vendeur d’une boutique Unkut par le rappeur du 94. Jugé puis incarcéré pendant plusieurs mois, à sa sortie de prison, Housni semblait avoir tourné la page de cette embrouille. Il est resté silencieux aux attaques du DUC pendant une longue période en étant totalement indifférent aux provocations pour se concentrer sur sa musique mais l’été dernier tout a changé.

En effet après être sorti de son mutisme Rohff a répondu à Booba pour s’expliquer sur les réseaux avec lui. Les deux rappeurs rivaux ont tenté d’organiser officiellement un combat pour régler des comptes et mettre fin à cette rivalité entre eux. Finalement B2O et Housni n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les termes de cette affrontement sur le ring. Depuis les hostilités se poursuivent donc sur Internet où tous les sujets sont utilisés pour s’attaquer.

Les coups bas s’enchainent sur Twitter et impliquent les influenceuse !

Le moindre prétexte est bon pour alimenter leur clash ! Dernièrement c’est au tour de l’influenceuse Poupette Kenza de se retrouver au centre de cette rivalité. Booba s’est moqué d’elle pour un placement de produit en pleine guerre contre les influvoleurs.

« Placement de produit pour du « musc intime (shnekzer) sur son snap via une enfant de 3 ans. Des démons, je répète ce sont des démons! » a-t-il tweeté. Rohff a répliqué pour défendre la jeune femme qui s’est filmée en train de s’ambiancer sur son titre « En Mode ».

« Ouloulou le jaloux. En vrai, il veut serrer Poupette. Et oui, en mode, ça s’appelle un Mega Classique, ce que tu n’as jamais su faire en 20 ans espèce d’incapable. Tu rap pas très bien, compare toi au Collectif Métissé avec tes zumbas c’est plus cohérent » a-t-il commenté. « Elle joue ton dernier hit » a ensuite taclé le DUC pour indiquer que le dernier tube d’Housni date de 2005 (l’année de sortie du single En Mode).

Housni rencontre Poupette Kenza !

Rohff a ensuite répondu de manière subliminal à Booba en s’affichant au concert d’Imen Es vendredi dernier avec Poupette Kenza en prenant la pose avec elle. L’influenceuse a même relayé une vidéo avec le rappeur du 94 dans une story. Cela n’a pas suffit à Housni qui a ensuite réagi à un autre tweet de B2O dans lequel il s’en prend à Jazz de la JLC Family.

« Jazz, j’ai un souci gros comme ton front ! Je suis à l’instant avec le propriétaire de la Chiron blanche et bleue supposée être à Laurent. J’ose pas encore m’adresser a ton mari c’est un peu gênant. Comment on fait ? On se parle tout à l’heure… Bises sur ton grand front » a-t-il tweeté. L’artiste originaire de Vitry s’en est amusé avec en réaction un montage de photo de Kopp pour tenter de le ridiculiser dans lequel il l’accuse d’être une balance.

Plus de 20 ans après le début de leur clash, un rien suffit donc désormais à relancer les hostilités sur les réseaux sociaux entre les deus rappeurs âgés respectivement de 45 et 46 ans.