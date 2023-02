Benzema adresse un message à Aya Nakamura, elle valide

Le rapprochement entre Karim Benzema et Aya Nakamura continue ! Le duo semble de plus en plus proche, l’attaquant du Real Madrid est un grand fan du nouvel album de la chanteuse française et vient encore de le prouver une nouvelle fois dans sa dernière story. Ravie de la dédicace, elle a immédiatement réagi pour valider la séquence.

Devenue l’artiste française la plus écoutée à l’étranger ces dernières années, Aya Nakamura vient de dévoiler l’album DNK il y a deux semaines et Benzema l’écoute en boucle. L’interprète de Djadja est en tête du Top Albums depuis la sortie de son projet avec 9 455 équivalents, cela porte son total des ventes à 25 268 exemplaires écoulés en 14 jours d’exploitation de cet opus qui devrait rapidement décrocher la certification de disque d’or. Pour sa promotion, Aya a pu compter sur le soutien inattendu du Ballon D’Or 2022.

Aya Nakamura et Benzema s’apprécient pour de vrai !

Suivi par plus de 64 millions d’abonnes sur son compte Instagram, Benzema vient de poster une nouvelle vidéo en train de s’ambiancer sur un titre extrait de DNK et offrir une belle exposition à Aya Nakamura auprès de sa communauté. En début de semaine, l’ancien international s’était déjà filmé pendant une séance de vélo à la salle avec le morceau « Haut Niveau » en fond sonore avec en le mot légende Vamonos (Allons-y) ainsi qu’un émoji « Feu », il vient encore de récidiver. Cette fois-ci KB9 s’est affiché en étant posé tranquillement et en hochant la tête aux sonorités du single « Daddy » en collaboration avec le rappeur SDM. « La chef, la chef ! Neuve ! Aïe !« commente-t-il dans la séquence.

Dans sa story Benzema a mentionné le compte de Aya Nakamura sur le réseau social avec le message « Une seule direction« . La chanteuse a apprécié la séquence et a relayé la vidéo sur son profil Instagram avec la réponse « Aïe » et plusieurs émojis pour valider cette dédicace du footballeur français qui devrait faire son retour sur les terrains très prochainement avec le Real Madrid.