Niska et Kayna Samet sur l’album de Maes, Booba les dézingue

La déception est grande, Booba se sent trahi par Niska !

Booba est furieux après la confirmation des invités de l’album Omerta de Maes ! En plus d’avoir invité Gims, l’information s’est confirmée Niska et Kayna Samet figurent également sur la liste des featurings du projet du rappeur Sevranais. En réaction, B2O adresse un gros tacle contre l’interprète du tube Réseaux et une petit pique à la chanteuse qu’il avait fait monter sur la scène du Stade de France.

Maes vient enfin de révéler la date de sortie de son nouvel opus avec le lancement des précommandes et à cette occasion il a adressé un message de remerciement à son public. » Premièrement j’aimerais remercier mes auditeurs, je remercie ma famille proche, mes frères, mes sœurs ainsi que mes parents. Merci à MJK, d’avoir mis leurs mains dans les épines. Merci aussi à Capitol de m’accompagner sur cet album. Merci à tous les beatmakers, mon ingé son Harrys, je voudrais aussi dire merci à ma femme qui a été vaillante et qui ne m’a jamais lâché, dans les hauts comme dans les bas. » déclare le Sevranais. Il a ensuite conclu en ciblant ses détracteurs, « je remercie tous mes ennemis de m’avoir donné la force de continuer« . Silencieux dans un premier temps, l’annonce des noms des invités sur cet opus vient de susciter l’agacement de Booba.

Maes a joué un mauvais tour à son ancien compère !

Niska et Kayna Samet font en effet partie des artistes conviés par Maes, cela ne plait pas à B2O. En clash avec le rappeur Sevranais, Booba avait déjà pu constater la collaboration avec son rival Gims mais les nouvelles connexions l’ont énervé. Le DUC a d’abord partagé un visuel avec les visages des invités de l’album Omerta pour entourer en rouge le visage du rappeur d’Évry et de celle à qui il a dédié un titre en 2022 avec le single « Kayna« .

Booba s’en est d’abord pris à Niska avec un ancien article sur des accusations de violences de ce dernier à l’encontre d’Aya Nakamura avec comme message :« Donc Niska est bien l’auteur de ce cocard sur Aya, c’est pour ça entre autres qu’on l’a lâché« . Kopp a été plus tendre avec Kayna Samet et n’a pas vraiment trouvé les mots pour exprimer sa grande déception avec une photo de lui avec la chanteuse à ses côtés au mois septembre dernier au Stade de France devant 80 000 personnes accompagnée de la légende, « Quant à elle, sans commentaire…« .