Comment Kanye West a obtenu un abonnement premium à vie pour Pornhub

L’anecdote est pour le moins originale et vient de refaire surface sur les réseaux ! Kanye West qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps pour ses propos antisémites et des déclarations chocs possède un abonnement premium et à vie sur le site de vidéos pour adultes mondialement connu, Pornhub.

C’est l’un des sites préférés de Kanye West !

Kanye West a pris la mauvaise habitude de faire polémique avec ses opinions haineuses laissant de côté la musique, récemment il s’est même marié en secret mais une autre information le concernant a dernièrement amusé les internautes. En effet une l’anecdote insolite sur son privilège accordé par le site Pornhub est ressortie sur les réseaux. En 2018 à l’occasion d’une interview avec Jimmy Kimmel dans le late show, le rappeur américain a évoqué différents sujets tel que sa musique, son ancienne marque Yeezy avant la rupture de son contrat avec Adidas ou encore ses rapports avec la gente féminie.

L’animateur télévisé a questionné, Ye si son attitude envers les femmes a changé depuis la naissance de sa fille. Il a répondu négativement en assurant toujours regarder des vidéos pour les adultes en citant le nom de son site Internet préféré à ce sujet, Pornhub. Suite à cette déclaration et ravis du coup de publicité à l’époque de l’interview, les dirigeants de la société de streaming porn*graphique en ligne ont décidé de remercier Kanye West d’une façon très originale pour cette promotion gratuite en lui offrant un compte gratuit à un abonnement Premium avec un accès garantie à vie.

Une récompense reçu par le rappeur pour « sa loyauté au fil des années » s’est justifié Pornhub qui compte dont Kanye West parmi ses millions d’utilisateurs à travers le monde.

