Sarah Fraisou expulsée de sa villa à Dubaï, Booba jubile

Booba avertit Sarah Fraisou, elle va devoir trouver un vrai travail

Toujours aussi actif sur son compte Twitter sur lequel il s’amuse à se moquer fréquemment des influenceurs ou des personnalités, Booba s’est récemment amusé des mauvaises mésaventures de Sarah Fraisou, cette dernière avait déjà fait les frais des moqueries du DUC il y a quelques années.

En effet entre ses récents clashs contre les influvoleurs comme il a décidé de les nommer ou encore Cyril Hanouna, Booba a taquiné sur le réseau social à l’oiseau bleu la star de la télé-réalité candidate des Anges 11. En 2019, Kopp s’était déjà moqué en comparant une fraise ayant la forme des fesses de Sarah Fraisou, cette dernière avait réagi à l’époque avec humour à cette blague mais cette fois-ci elle risque de trouver le tweet à son sujet de B2O bien moins drôle.

Elle n’arrive pas à payer son crédit

Comme des nombreux influenceurs français et des stars de la télé-réalité, Sarah Fraisou a fait le choix de partir vivre aux Emirats Arabes Unis dans la ville de Dubaï et dernièrement elle a présenté sa sublime nouvelle villa à ses abonnés sur les réseaux mais elle n’a pas assumer le coût de cette maison. Elle vient de le confier à contrecœur avoir vendu cette demeure ne pouvant payer le crédit.

« C’est vrai que la maison est très très belle. c’est vrai qu’il y a beaucoup d’espace. Vraiment, cette maison, c’était mon coup de coeur, c’est pour ça que je l’ai achetée, mais je pense que c’est l’heure pour moi de vendre. Je ne vais pas vous mentir, avoir la boule au ventre tous les trois mois pour payer le crédit, il faut assumer. Ce sont quand même de grosses sommes »

Sarah Fraisou s’est exprimé sur ce choix de devoir quitter sa nouvelle maison en assurant avoir tout de même réalisé une plus value avec la vente du bien et avoir désormais déménager dans un appartement en location. Elle explique que ce n’est pas un échec mais une réussite en ayant réussi à éviter de se mettre dans une situation compliquée pour payer son crédit ou encore de voir venir des huissiers à son domicile en affirmant qu’à Dubaï si tu ne payes pas tu finis directement en prison à la différence de la France.

Cette mésaventure a fait le bonheur de Booba, le rappeur du 92i a relayé la vidéo de l’ex candidate des Anges de la télé-réalité sur Twitter pour lui adresser un message de mis en garde qu’elle va bientôt devoir découvrir ce qu’est le vrai travail, « Accepter l’échec. C’est bientôt l’heure pour eux tous de trouver un vrai boulot et d’affronter la réalité« .