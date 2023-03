Maes humilie Booba après la trahison de Kayna Samet, B2O réagit

A quelques jours de la sortie du featuring inédit entre Maes et Kayna Samet le ton monte d’un cran avec Booba. Cette semaine B2O s’est attaqué à la chanteuse en la traitant notamment de momie en plaçant au passage un tacle à Sinik et Diam’s, le rappeur Sevranais n’a pas tardé à répliquer.

A l’annonce de cette collaboration, Booba avait tout d’abord réagi en vidéo en demandant à Kayna Samet de faire retirer son featuring de l’album de Maes mais en vain son appel n’a suscité aucune réaction.

Booba a ensuite continué à s’exprimer contre cette collaboration mais de façon plus virulente

« Ça reste une grosse traitre opportuniste. Comme je dis, on l’a déterrée elle était plus bas que terre. Elle a sauté sur le remix de Kayna. Sans même me prévenir elle a tourné un clip sans même me demander les droits. Je me suis dis je vais l’aider. On a repoussé la sortie, on lui a donné les droits et on fait un vrai remix. On l’a invité au Stade de France. Et là elle feat avec un gars qui s’en prend à mes enfants. Mais comme elle a dit, elle a aucun compte à rendre à personne. ».