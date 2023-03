Koba LaD s’ambiance sur du Rohff en prison, Housni réagit

Quelques nouvelles de Koba LaD toujours incarcéré ! Rohff a marqué toute une génération de jeunes rappeurs avec ses nombreux classiques au début des années 2000. L’interprète de Daddy Chocolat en fait partie comme vient de le prouver une récente story qu’il a partagé sur ses réseaux depuis sa cellule en prison.

Koba LaD donne de ses nouvelles et Rohff valide !

Après avoir déjà écopé d’une peine de trois mois de prison avec sursis en novembre 2020 suite à son implication dans un accident de route et avoir pris la fuite, Koba LaD a été placé en détention provisoire au mois de novembre dernier suite à une altercation à la sortie d’une discothèque Parisienne. Les images de l’incident ont fuité sur les réseaux à l’époque des faits et ont incriminé le rappeur français. Dans une séquence diffusée sur la toile, l’artiste apparait en train de passer à tabac une personne devant la boite de nuit et depuis cette rixe, il est incarcéré en attendant son jugement. Depuis sa cellule, Koba poste parfois des courtes stories de son quotidien derrière les barreaux et a placé une dédicace à Rohff qui a apprécié le geste.

En effet il y a quelques jours, Koba LaD s’est filmé en prison à s’ambiancer sur le morceau « Bonne journée » de Rohff. Un titre produit Bomb Deluxxx paru en 2005, extrait de l’album « Au-delà de mes limites » dans lequel Housni reprend le même concept du single « It Was A Good Day » du rappeur américain Ice Cube dans lequel il décrit une journée idéale. « Une pensée pour Koba en mode #Bonnejournée« commente le rappeur originaire de Vitry avec les images de cette story pour remercier son compère en ayant une pensée pour lui dans cette période difficile qu’il vit.

Un bel échange entre les deux rappeurs et cela va peut être donner des idées pour réaliser en featuring inédit entre eux à la sortie de prison de Koba LaD qui a souvent été admiration envers la carrière de Rohff. L’artiste originaire d’Évry sera également ce vendredi sur le nouvel album de Maes avec le single « Velar ».

