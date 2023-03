Benzema fustige les propos de Deschamps et le traite de menteur

La réaction de Karim Benzema à la déclaration de Didier Deschamps n’a pas tardé. Comme souvent c’est sur son compte Instagram que KB9 a livré sa réponse aux propos du sélectionneur français dans deux stories pour démentir sa version des faits sur son départ du Qatar lors de la dernière Coupe du Monde.

C’est la guerre entre Benzema et Deschamps !

Suite au retour de Benzema chez les Bleus pour l’EURO 2020 puis la phase finale de la Ligue des Nations 2021, l’attaquant Madrilène et Didier Deschamps ont semblé capable de se réconcilier mais le départ prématuré du joueur en pleine préparation pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avant le début du tournoi sur blessure a relancé les rumeurs de tension entre eux et cela se confirme.

Dans un entretien pour le Parisien, Deschamps a pris la parole pour la première fois depuis l’échec en finale du Mondial face à l’Argentine et s’est exprimé sur le cas Benzema. Blessé avant le début de la compétition KB9 a tout de même été sélectionné pour évoluer avec les Bleus à la Coupe du Monde en espérant être rétabli mais quelques jours avant le début du tournoi, il a rechuté puis quitter subitement le groupe. Des nombreuses rumeurs ont ensuite circulé dans les médias sur un conflit entre le Ballon D’Or 2022 et le staff de l’équipe de France, le sélectionneur s’est confié à ce sujet. « Karim était meurtri car cette CDM comptait beaucoup pour lui, il m’a dit ‘c’est mort’. Le diagnostic de notre médecin était le même que celui de Madrid. Il ne pouvait pas reprendre avant le 10 décembre » raconte tout d’abord Didier sur la blessure du joueur.

KB9 dément la version du sélectionneur

Deschamps affirme avoir demandé à Benzema de réfléchir avant de partir du camp d’entrainement mais que l’avant centre est soudainement parti de lui-même en pleine nuit, « On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. ». L’ancien Lyonnais a rapidement réagi pour réfuter cette version de son départ de l’équipe de France et traite le sélectionneur de menteur.

Dans une story, Benzema affiche les propos de Deschamps cités ci-dessus avec la légende « Mais quelle audace » ainsi qu’un émoji clown avant de poursuivre avec une séquence du snapchatter Ritchie qu’il avait déjà utilisé pour traiter la FIFA de menteur il y a quelques jours après le sace de Lionel Messi comme meilleur de l’année 2022. Ce dernier répète « menteur, toi t’es un menteur » dans la vidéo, « Sacré Didier… Bonne nuit… » ajoute KB Nueve en légende pour démentir la version de l’histoire de Deschamps qui a également assuré dans sa déclaration avoir appelé le Madrilène en début d’année et que la décision de sa retraite internationale n’était pas encore définitive à ce moment.