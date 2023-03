Rohff : son acharnement contre Booba sévit encore, « Ravale ton dentier »

Nouvelles salves d’attaques de Rohff contre Booba ! Housni a encore pris en grippe son éternel rival pour prendre la défense de Kayna Samet et Niro avant de se moquer de B2O avec un montage.

Aucun répit en ce moment entre Booba et Rohff, cette fois-ci c’est ce dernier nommé qui vient de placer plusieurs tweets contre le DUC en réponse à ses récents messages sur les réseaux. « Ce n’est pas péjoratif, mais tu peux venir nous rejoindre dans la retraite avec tes 11k 1ère semaine tu perds ton temps repose toi viens au garage on s’pose à FIFA p’tit bédo oklm on te garde ta place (un peu d’classe il a dit avec son swagg de paysan ça fait 15 ans t’as 45 ans) » a balancé il y a quelques jours Kopp à l’encontre du Niro sur ses propos dans une interview qui affirme qu’encore rappeur à l’âge de 45 ans n’est pas approprié. La provocation de l’auteur d’Ultra n’avait pas suscité de réaction du rappeur de Blois mais c’est Housni qui vient de prendre la parole pour le défendre.

« Ravale ton dentier Elie si Niro veut plus rapper à 45 ans c’est son droit il te corrige en rap. Toi pour la gloire tu vulgarises et sexualises tes gosses. tu snitch et flirtes avec le RN et Zemmour chien d’boloré ,tu vieillis trop mal je t’ai dis arrête les amphét tu m’écoutes pas. » a lâché Rohff sur Twitter pour répliquer au tacle de Booba contre Niro le tout avec un montage des deux rappeurs avec la légende « Le choc des générations » ainsi que le visage de B2O vieilli, tout fripé.

Rohff poursuit avec un message pour traiter Booba de haineux suite à ses critiques contre Kayna Samet en raison de son featuring avec Maes avec qui le DUC est en clash, « N’ai pas la haine remercie Kayna elle est la cause de ton 1er single national quand t’essayais faire 1 tube comme moi. Elle buzzait déjà avec Écorchée vive tu montrais fièrement sa photo à tes co-détenus à Nanterre. On sait tout N’inverse pas les rôles. Elle te doit rien du tout ».

Cela n’a pas suffit à Rohff, il continue avec un montage de photos de Booba portant une perruque sur la tête accompagné du commentaire, « T’as fais la coupe à 500€ t’as mis les bottes à 1000€ ce soir tu vas mettre le feeeuuu #CesSoiréesLà #sousContrat2confidentialité #ToysBag #StringCréd Mais que nous cacheton jpp ».

Booba qui vient de piquer Maes sur ses premiers chiffres des ventes n’a pas encore réplique aux messages de Rohff mais la guerre des tweets ne semble pas prête de s’arrêter entre les deux rappeurs français.

Ravale ton dentier Elie si Niro veut plus rapper à 45 ans c’est son droit il te corrige en rap. Toi pour la gloire tu vulgarises et sexualises tes gosses.tu snitch et flirtes avec le RN et Zemmour chien d’boloré ,tu vieillis trop mal jtai dis arrête les amphét tu m’écoutes pas.☹️ pic.twitter.com/USwbpQtMUz — ROHFF (@rohff) March 12, 2023

N’ai pas la haine remercie Kayna elle est la cause de ton 1er single national quand t’essayais faire 1 tube comme moi🤣Elle buzzait déjà avec Écorchée vive tu montrais fièrement sa photo à tes co-détenus à Nanterre.On sait tout N’inverse pas les rôles.Elle te doit rien du tout🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/3YJZtjMOJ7 — ROHFF (@rohff) March 12, 2023