6ix9ine violemment agressé ! Le visage en sang, le rappeur hospitalisé en urgence

6ix9ine a pris très cher, le visage entaillé ! Tekashi 69 vient d’être victime d’une violente agression dans une sale de sport en Floride du sud. Pour le moment la raison de cette attaque n’est pas connue mais cela pourrait bien liée au passif du rappeur américain connu pour avoir collaborer avec la justice pour faire condamner les membres de son ancien gang afin de réduire sa peine.

Avec sa célèbre chevelure arc-en-ciel, Daniel Hernandez de son vrai nom vient d’être hospitalisé en urgence ce 21 mars suite à un passage à tabac par plusieurs personnes que la police n’a pas encore identifiée, l’incident filmé a eu lieu dans les toilettes d’une sale de sport. La vidéo de l’agression circule sur les réseaux ainsi que les blessures de 6ix9ine après cette attaque, il arbore plusieurs hématomes à la tête, « Il avait des incisions au visage et des bleus » a déclaré Lance Lazzaro l’avocat de l’artiste dans des propos relayés par le média Variety et TMZ.

Les agresseurs ont rapidement fui les lieux après l’agression et aucun communiqué n’a encore donné des informations sur l’état de santé actuel de 6ix9ine. Des photos de son visage ensanglanté après l’incident ont été publiées sur les réseaux ainsi que des vidéos dont l’une d’elle avec l’un des agresseurs en train de commenter, « Prends une photo, je vais devenir célèbre. » puis une autre des blessures du rappeur avec le visage salement amoché. Sur les images, Tekashi 69 subit des violents coups de pied de deux hommes et se fait attraper par les cheveux.

Depuis sa sortie de prison, 6ix9ine est sous le menace de représailles de son ancien gang et il s’est entouré d’un service de sécurité personnelle pour assurer sa protection mais absent au moment de cette agression, le rappeur s’est défendu comme il a pu face aux deux assaillants. Son retour musical depuis sa libération a également été un échec suite au flop de son dernier album.

6ix9ine got jumped in LA Fitness bathroom, he was rushed to the hospital | #ONLYinDADE pic.twitter.com/PjxHAXD6Ft

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2023