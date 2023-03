Zola N°1 impressionne avec les belles ventes de Diamant du bled

Quel carton pour Zola qui s’offre l’un des meilleurs démarrages de l’année grâce aux ventes de son troisième album Diamant du bled. Les chiffres viennent de tomber, le rappeur français réalise 23 950 ventes en première semaine.

Une grosse première semaine

Après l’énorme succès du single Amber, (20 millions de vues pour le clip et 50 millions de streams sur Spotify) qui a occupé la première place du Top Singles pendant plusieurs semaines, Zola a repris la place de numéro 1 au classement des morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming avec le titre, Coeur De Ice en compagnie de Damso. Cette collaboration entre les deux rappeurs totalise déjà plus de 4 millions d’écoutes en une semaine d’exploitation.

Après les succès des albums Cicatrices en 2019 et Survie en 2020, Zola a présenté la semaine dernière, Diamant Du Bled. En 7 jours d’exploitation, cet opus frôle les 24 000 ventes pour un score quasiment identique à son précédent projet paru 3 ans auparavant mais à noter qu’à l’époque, l’artiste signé sur le label AWA avait réalisé un gros score en physique avec 10 000 ventes de la version CD grâce au concours mis en place lors du lancement de la précommande pour remporter 3 montres de la marque Rolex.

Avec ce score, Zola prend la première place du Top Albums de la semaine vient d’annoncer le SNEP sur les réseaux. Le rappeur va fêter cela avec sa semaine Planète Rap sur Skyrock dans l’émission Rap de référence aux côtés de Fred Musa tous les soirs du 27 au 31 mars prochain pour poursuivre la promotion de ce projet.

Article en lien : Zola menacé par sa petite amie de faire fuiter ses titres inédits