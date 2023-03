Booba invite Maes à son concert au Maroc qui cartonne malgré le boycott

Booba confirme son intention de venir sur la scène Marocaine et invite même Maes à venir le rejoindre !

L’ancien membre du groupe Lunatic vient d’annoncer la programmation d’un concert au Maroc mais la tenue de la date est compromise suite à un appel au boycott de l’événement largement relayé par son rival. Le DUC a décidé de répliquer en assurant que les billets se vendent rapidement tout en faisant une surprenante proposition au rappeur Sevranais.

Booba et Maes réunis sur la scène Marocaine ?

Il n’y a aucun répit dans le clash entre Booba et Maes ! Les deux rappeurs français sont désormais en négociation pour tenter de mettre fin au conflit avec un combat mais il est peu probable que l’organisation de cette confrontation se concrétise réellement même si Marco Mouly s’est impliqué dans ce duel avec une offre d’un million d’euros pour l’auteur Omerta s’il se bat. En plus de cet éventuel affrontement, Walid Georgey de son vrai nom a relayé les appels à la déprogrammation du concert à venir le 21 juin de B2O dans la ville de Casablanca.

La communauté Marocaine a lancé une tentative d’annuler cet événement sur les réseaux en raison de certaines paroles de Booba dans ses titres qui font débat. Kopp est accusé d’avoir des propos « blasphématoires et misogynes contre les femmes maghrébines » dans ses textes. Pour le moment le concert est bien maintenu, les places sont d’ailleurs toujours en vente.

« La légende du rap français Booba vient mettre le feu à Casablanca ! Avec une carrière de plus de 20 ans, une discographie impressionnante, des paroles incisives, un flow phénoménal et des refrains accrocheurs, Booba est considéré comme l’un des pionniers du rap français. Retrouvez le au Complexe Sportif Mohammed V le 21 juin 2023 pour un concert explosif » annonce les organisateurs de l’événement. Le DUC assure même que les billets partent très vite et vient d’inviter ironiquement Maes à monter sur scène à ses côtés pour l’interprétation de leur collaboration sur les titres « Madrina » et « Blanche« .

La polémique enfle mais n’affecte par le succès de B2O !

Avant leur clash les deux compères ont collaboré ensemble avec succès à plusieurs reprises. Une première fois sur le titre Madrina en 2018 pour l’album Pure et aussi le morceau Blanche en 2020 extrait de l’opus Les derniers salopards. « Les billets partent vite Maes on reçoit beaucoup de demandes pour que tu viennes chanter Madrina et Blanche sur scène avec nous. Sache que tu es le bienvenu » propose Booba dans une publication sur son compte Twitter à laquelle Maes n’a pas tardé à réagir avec un nouveau tacle en affirmant que son rival n’est pas le bienvenu au Maroc et que les plaintes se multiplient sur sa venue dans le pays d’Afrique du Nord.

« On reçois beaucoup de plaintes pour que tu ne viennes pas chanter Madrina et Blanche sur scène. Sache que tu n’es pas le bienvenu », a-t-il tweeté en réponse. Reste à voir dans les prochaines semaines si le concert sera bel et bien maintenu par les organisateurs.

Les billets partent vite 🙌🏾 @MaesOfficiel on reçoit beaucoup de demandes pour que tu viennes chanter Madrina et Blanche sur scène avec nous. Sache que tu es le bienvenu 🙌🏾🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/2sVRs7kTe8 — Booba (@booba) March 21, 2023