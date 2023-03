L’incroyable succès de Kaaris sur Netflix, N°1 dans le monde avec un score ahurissant

Kaaris continue d’affoler les compteurs avec le succès de son film « Le Roi Des Ombres » et vient encore de réaliser un nouvel exploit. La popularité du long métrage dans le monde entier se confirme avec l’annonce des derniers chiffres en prenant la première place des contenus les plus visionnés la semaine dernière sur la plateforme en terme d’heures de visionnage.

La réussite est totale pour Riska. Le thriller réalisé par Marc Fouchard d’après un scénario original de Kaaris inspiré d’une légende malienne baptisé « Le Roi Des Ombres » triomphe de façon inattendu à l’international sur Netflix. « Merci à toutes les personnes qui ont vu « LE ROI DES OMBRES » ! On a marqué un but et on continue…» #maiscestquoicepoulet » a commenté le rappeur Sevranais sur Instagram en publiant le score du film en termes d’heures de visionnage avec un total de 12,56 millions pour la semaine du 20 mars au 26 mars 2023 et pour remercier le public. « La suite » a-t-il même ajouté en hashtag pour laisser présager un nouveau projet cinématographique à venir avec une possible suite à ce film.

Les chiffres sont stratosphériques pour Kaaris sur Netflix !

Sans aucune promotion au préalable, ce film mis en ligne le 17 mars 2023 sur Netflix est devenu l’un des plus visionnés au monde en l’espace de quelques jours. Le long métrage s’est d’abord imposé en France à sa sortie sur la plateforme avec 6 millions de visionnages pour sa première semaine avant de toucher le reste du monde la semaine suivante en prenant la tête du classement international des contenus les plus visionnés de la semaine d’un film non-anglophones sur la période passée. Avec un tel démarrage on devrait rapidement retrouver Riksa au cinéma avec peut être cette fois en tant que réalisateur et permet de faire taire les critiques.

Rappel du synopsis de « Le Roi Des Ombres » : « Après la mort de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l’un à l’autre au sein d’un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques ».