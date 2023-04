Booba met KO Magali Berdah avec une nouvelle victoire juridique

La justice soutient Booba contre Magali Berdah !

Booba jubile, Magali Berdah est à terre ! L’ancien membre du groupe Lunatic vient de gagner une importante bataille juridique contre l’influenceuse en obtenant le statut de témoin assisté suite à la plainte déposée par cette dernière pour harcèlement. Le fondateur du 92i est désormais assuré d’éviter une mise en examen dans cette affaire et s’est félicité de la nouvelle.

Le guerre entre Magali Berdah et Booba n’est pas encore terminée mais se rapproche de sa conclusion. C’est le rappeur qui est en passe de remporter le duel avec la mise en place d’une loi pour encadrer les agissements des influenceurs en France pour éviter les fraudes et une décision de justice en sa faveur. Ce mercredi soir B2O a posté un article de Libération expliquant qu’il echappe à une mise en examen. Élie Yaffa vient d’être entendu par le juge en début de semaine suite aux plaintes de la patronne de Shauna Events. Elle estime que le chanteur est responsable du cyberharcèlement dont elle est victime ce qu’il a toujours réfuté et profite désormais du statut de témoin assisté dans ce dossier suite à son audition.

La dirigeante de Shauna Events perd encore une bataille !

« Pas suffisamment d’éléments on t’as dit Magaliiiiiii!!! Par contre des éléments on en a nous! Wait for it » s’est satisfait Booba en réaction à cette annonce avec des émojis mort de rire pour exprimer sa joie sur cette décision de justice. Il a ensuite relayé un communiqué sur cette affaire qui décrit notamment les derniers éléments de la décision de justice sur la plainte de Magali Berdah. L’artiste a été entend par le juge d’instruction de Paris via une visioconférence en raison de son lieu de résidence situé aux Etats Unis, il s’est expliqué dans cette audition sur cette affaire puis le magistrat a conclu qu’il n’y a aucun élément contre le DUC pour justifier une mise en examen, la plainte de Berdah est infondée.

Dans message relayé sur Twitter, l’interprète de 92i Veyron se dit prêt à travailler avec les autorités et rappelle que ses actions ont été salués par le ministre de l’intérieur puis a permis l’adoption d’une loi ayant comme but de réguler l’univers des influenceurs. Cela constitue un gros coup dur pour Magali Berdah qui ne cesse de déclarer être victime de cyberharcèlement et d’accuser Booba d’en être la cause.