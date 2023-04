Benzema est le plus grand fan de 2Pac et voilà pourquoi

Karim Benzema est connu pour être proche des rappeurs français ! Par le passé l’attaquant du Real Madrid s’est déjà affiché en compagnie de Rohff, Booba, Ninho ou encore Alonzo et se filme fréquemment sur les réseaux en train d’écouter des titres de rap français mais son idole est sans aucun doute le défunt rappeur américain 2Pac.

En plus de partager parfois des classiques de Tupac Shakur dans ses vidéos sur Instagram, Karim Benzema avait confié dans un entretien pour GQ France que son titre préféré de 2Pac est le single culte « All Eyes on me ». Au mois de mai 2022, KB9 a fait débat en relayant dans une story une photo de la légende du rap avec à ses côtés en arrière plan un homme qui aurait eu un rôle dans son assassinat. Cette publication a fait suite à l’annonce de la prolongation du contrat de Kylian Mbapppé avec le Paris Saint Germain alors que les rumeurs ont prédit un transfert au Real Madrid à l’époque pour rejoindre son compatriote français sur le front de l’attaque et cela a été interprété comme un message subliminal destiné à son ancien coéquipier chez les Bleus. Par la suite le Ballon D’Or 2002 a finalement démenti cette théorie.

2Pac est l’idole de Benzema !

Les références de Benzema se sont poursuivis sur les réseaux après cette affaire mais c’est lors de la cérémonie de la remise du ballon d’or au mois d’octobre dernier qu’il a réellement prouvé être le plus grand fan de TuPac. En effet pour son sacre, Karim est apparu sur le tapis rouge pour récupérer son trophée avec un costume noir, un ruban et des lunettes pour fait référence à une photo célèbre du rappeur américain prise en 1996 lors de la présentation de son plus célèbre album « All Eyez on Me » en s’inspirant de son style vestimentaire.

Un bel hommage à 2Pac, mort assassiné le 13 septembre 1996 qui est une source d’inspiration pour le buteur français alors qu’il vient encore de réalisé un triplé cette semaine lors de la demi-finale de la Coupe du Roi en Espagne pour offrir la qualification à son équipe avec une victoire 4 buts à 0 face au FC Barcelone.