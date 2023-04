Maes ridiculise les jambes de Booba

Sans pitié, Maes se moque du physique de Booba sur ses jambes de « coq ». Souvent jugé trop maigre par rapport au reste de sa musculature, le bas du corps de l’autoproclamé Boss du Rap Game est souvent sujet à quelques moqueries sur les réseaux et sa dernière séance de sport n’a pas échappé au rappeur Sevranais pour le rappeler.

Tous les coups sont permis, Maes tacle même le physique de Booba !

De retour dans les bacs ce début d’année avec l’album Omerta sur lequel il a invité les rappeurs Niska, Gims, Morad, Gazo, Koba LaD et la chanteuse RnB, Kayna Samet, Maes poursuit la promotion de son projet en enchainant les interviews après avoir vendu plus 17 000 copies de l’opus en première semaine. En parallèle de cette actualité, l’artiste du 93 ne laisse aucun répit à Booba dans leur clash et milite notamment pour l’empêcher de se produire au mois de juin prochain au Maroc à Casablanca, ils se sont aussi défiés tout d’abord en musique puis dans un affrontement l’octogone mais aucune des propositions ne s’est concrétisées.

Malgré cela Maes s’en est encore pris à Booba comme souvent ces derniers mois sur les réseaux sociaux suite à la publication d’une vidéo dans laquelle l’ancien membre du groupe Lunatic se filme dans une séance d’entrainement et s’affiche en train de faire de la corde à sauter. Même si le DUC maitrise parfaitement l’exercice un détail à faire rire son rival qui a relayé une image extraite de la vidéo avec un gros plan sur ses jambes et un émoji « coq » pour s’amuser de son physique.

C’est n’est pas la première fois que Booba subit des critiques sur ses « jambes de coq » mais il avait affirmé dans une ancienne interview ne pas être affecté par les critiques sur les moqueries.