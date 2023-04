Cédric Doumbé défié par GregMMA pour en découdre, sa réponse cash

Avec son franc parler et ses nombreuses déclarations provocatrices, Cédric Doumbé s’est encore fait un ennemi en la personne de GregMMA qui pas vraiment impressionné n’a pas apprécié les derniers propos à son encontre de la part du combattant de MMA et sa réaction n’a pas tardé.

Cédric Doumbé l’a déjà clamé plusieurs fois, aucun adversaire ne lui fait peur que ce soit Ciryl Gane, Khamzat Chimaev, Usman Kamaru ou même Conor McGregor qu’il a défié dernièrement. En attendant de trouver un accord avec l’UFC pour rejoindre la célèbre ligue de MMA américaine, le champion de kick-boxing multiplie les sorties médiatiques depuis sa dernière victoire dans l’octogone et GregMMA vient d’en faire les frais.

Cédric Doumbé vs GregMMA, ça chauffe entre eux !

Après s’être embrouillé avec Mounir Moons sur les réseaux, selon Cédric Doumbé, GregMMA n’a pas le niveau pour se battre dans la cage mais ce dernier a décidé de lui répondre. « J’ai combattu contre Paulo Filho, qui se dopait à l’époque… Cédric Doumbé m’a dit que j’avais un niveau en MMA qui n’était pas ouf, mais j’aurais bien aimé le voir contre Paulo Filho. explique-t-il tout d’abord avant de poursuivre, Il n’aurait même pas fait un round. Bah oui Cédric ! Quand on parle sur les gens il faut se renseigner un peu sur ce qu’ils ont fait avant dans leur carrière ».

Pas vraiment effrayé par Cédric Doumbé, GregMMA n’a pas hésité à le défier dans la suite de ses propos. » Et si tu n’es pas capable de faire mieux, alors il ne faut pas trop parler. Sinon tu viens, on fait une vidéo ensemble et on verra bien » propose-t-il. Il a ensuite conclu sur le pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes, « Il est sympa, il est marrant, mais parfois il ne faut pas trop parler. Je suis d’accord, mon niveau n’est pas ouf, c’est vrai, mais tu n’es pas meilleur que moi. Tu n’aurais pas fait mieux que moi. Tu n’aurais pas battu Andrei Semenov, t’aurais pas été à la décision contre Paulo Filho ».

Habitué à répondre aux propos à son sujet, Cédric Doumbé ne devrait pas manquer de répliquer à cette réaction de GregMMA pour peut être accepter son défi.