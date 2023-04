Ridiculisé, Ciryl Gane réplique aux haineux : « quand je croise les gens dans la rue… »

Après fait face à une énorme vague de commentaires négatifs suite à déroute dans l’octogone contre Jon Jones dans le combat au sommet du MMA à l’UFC 285, Ciryl Gane s’est immédiatement remis à l’entrainement mais le combattant est resté silencieux face aux détracteurs. Lors d’un récent live sur Twitch, Bon Gamin s’est exprimé ouvertement sur les moqueries à son sujet suite à cette défaite.

Malgré sa déconvenue au mois de janvier 2022 dans la cage contre Francis Ngannou, Ciryl Gane est resté l’un des chouchous du public français du MMA et il s’était évité un déchainement de critiques mais son échec face à Jon Jones dès le premier round en subissant la soumission de son adversaire en seulement deux minutes de combat n’a pas eu le même effet sur le public. Les internautes se sont notamment lâché contre l’athlète français pour se moquer de sa performance et n’ont pas hésité à l’humilier sur les réseaux, déçus par la prestation de Bon Gamin dans ce combat qui était attendu comme un événement.

Moqué, Ciryl Gane donne une réponse !

Ciryl Gane s’est retrouvé sous le coup d’accusations d’avoir mal préparé le face à face contre Jones et certains n’ont pas maché leurs mots à son encontre. Face aux moqueries des internautes, celui qui a fait son entrée sur le classique Zoo de Kaaris à l’UFC 285 a enfin livré une réponse à l’occasion d’un direct sur Twitch mis en ligne sur sa chaine Youtube et même s’il a été touché, le combattant de MMA préfère en retenir le positif puis assure que beaucoup de gens le soutiennent toujours.

« Les gens sont vraiment sur mes côtes. Certains pour rigoler, et d’autres sont malheureusement un peu plus sérieux. C’est pas évident » déplore-t-il tout d’abord avant de faire un lourd constat sur sa situation acutuelle, « Tout allait bien pour moi jusque là, tout était rose, je gagnais mes combats, mais là il y a eu un raté. Ce qui arrive dans le sport. Mais je me prends une vague de haine, de méchanceté, de tout ce qu’on peut retrouver de plus malsain sur les réseaux sociaux. ».

Ciryl Gane avoue s’être remis en questions, « Ça ne fait pas plaisir, forcément, ça fait poser des questions. Mais il faut aussi se rassurer. Si je suis là ce n’est pas pour rien, j’ai fait un parcours exceptionnel. Et ce n’est qu’une partie de l’iceberg, qui est certes très voyante, mais il y a aussi plein de bonnes choses. ». Il assure ensuite que les fans continuent dans le saluer dans la rue malgré cet échec, « Et quand je croise les gens dans la rue, c’est que du positif. ».