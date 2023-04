Survolté, les réactions humiliantes de Booba contre Gims s’enchainent

Les malheurs de Gims font le bonheur de Booba ! L’ancien membre du Wati B s’enlise dans la polémique ces derniers jours pour avoir revisité l’histoire de l’Afrique dans une interview et vient réagir en prenant cela avec ironie mais ca n’a pas assagit le DUC qui a enchainé les moqueries sur Twitter pour amuser les internautes.

En attendant de faire l’actualité du côté musicale alors qu’il a récemment laissé pressentir la parution d’un nouveau morceau très prochainement pouvant être la suite de sa série de titres 3G avec 6G dont les fans souhaitent la sortie avec impatience depuis plusieurs mois, Booba poursuit ses clashs et ne connait aucun répit dans ses attaques en ayant constamment des nouvelles cibles comme dernièrement Cyril Hanouna avec son émission TPMP ainsi que les influenceurs. Le DUC de Boulogne n’en oublie pas ses anciens conflits comme celui face à Gims et a profité du scandale contre ce dernier pour le tacler à plusieurs reprises.

Les récents propos lunaires de Gims sur des théories complotistes des historiens ont fait rire la toile et Booba en a rajouté une couche sur le réseau social à l’oiseau bleu sans aucune pitié. Après une première salve de tweets au début de l’affaire il vient de récidiver avec également une balle perdue contre sa compagne Demdem qu’il accuse être sa deuxième femme.

Booba se déchaine sur Gims et fait clash fort !

« Gims À trop faire l’électricien tu t’es éteint Et ta deuxième femme Demdem elle en pense quoi des pyramides et des micro-ondes égyptiens. Force à toi mon grand », lâche Booba dans un tweet avec les propos de Gims sur l’électricité en Afrique dès l’antiquité avec des pyramides utilisées comme des antennes. Il a aussi rigolé d’un montage des pyramides en pylônes électriques reliées par des câbles et la légende, « Si Gims était Pharaon ».

Kopp compte visiblement relancer le buzz des déclarations Gims pour lui nuire comme à son habitude et pour distraire les internautes. « J’te kiff trop mon gars j’vais jamais t’lâcher » prévient même Booba à l’encontre Meugui en relayant ses propos dans l’interview sur le murs de Benin City qu’il avait comparé par erreur au mur de Berlin. « Dans la vidéo précédente, je voulais parler de la Grande Muraille de Chine, et la comparer avec celle du Bénin. » s’explique-t-il avant de préciser, « Celle qui a été construite à Bénin City, et qui était soit plus grande, soit presque aussi grande que la Muraille de Chine. Sauf que c’était avant l’ère mécanique. Ce sont des informations qui viennent d’historiens béninois directement. ».

Booba a conclu les messages avec une publication supprimée de Meugui sur Twitter dans laquelle il avait affiché des pyramides en train de s’envoler. « Hop hop hop tu vas où comme ça? T’es en business j’espère » en rigole le DUC. Gims a d’ailleurs réagi sur le ton de l’humour à l’affaire en postant sur ses réseaux des montages des pyramides en centrales électriques.

