Magali Berdah en déroute face à Booba dépose une plainte, B2O l’enfonce

Magali Berdah veut réduire Booba au silence !

Après avoir perdu ses batailles juridiques contre Booba pour tenter de mettre fin à ses dénonciations, Magali Berdah vient de contre attaquer et continue de se défendre face au harcèlement à son encontre qu’elle dénonce depuis plusieurs mois avec le dépôt d’une nouvelle plainte mais à l’encontre de Twitter cette fois-ci.

Encore viré d’Instagram, Booba s’active sur Twitter avec comme cible préféré Magali Berdah. Dans sa guerre contre les influenceurs, B2O ne laisse aucun répit à la patronne de Shauna Events qu’il accuse d’être à l’origine des placements de produits frauduleux de nombreux influenceurs. Cette dernière a porté plainte contre le rappeur du 92i qui a échappé à la mise en examen par la justice et continue ses activités contre l’agente de personnalité de téléréalité comme récemment avec l’affaire d’une altercation avec Isabeau révélée par Aqababe. « Magali Berdah Comme tu dois de l’argent à énormément de monde ( bebew Maeva Nabila Castaldi les 2 millions etc ) ce même monde t’en veux et ils balancent tout… Ça arrive tu es une vraie racaille quand tu te fight » a tweeté il y a quelques jours Kopp.

L’influenceuse saisie la justice pour nuire à B2O !

Face à sa plainte sans suite, Magali Berdah réplique avec une autre plainte contre Twitter, réseau social sur lequel Booba agit contre elle et où des nombreux internautes s’en prennent à elle. Le réseau social à l’oiseau bleu est accusé de « complicité de harcèlement moral aggravé » d’après les informations de FranceInfo, la PDG de Shauna Events vient déposer une plainte ce mardi contre l’application et contre x pour le motif cité précédemment. Elle déplore que Twitter permet à B2O d’avoir des propos préjudiciables à son encontre quotidiennement sans que la plateforme ne procède à la moindre sanction face aux tweets du rappeur, ni de désactiver son profil comme l’a fait par exemple Meta sur Instagram et Facebook. Il s’agit de sa seconde plainte pour harcèlement après celle du mois de mai 2022.

Comme toujours la nouvelle relayée dans la presse n’a pas échappé à Booba qui a tweeté l’article de FranceInfo avec le message, « Elle a attaqué Twitter la morue » tout en mentionnant Elon Musk le propriétaire du réseau social avant de la traiter de menteuse.