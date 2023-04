Gims et Alonzo victimes de racisme reçoivent un message de Booba

Gims et Alonzo obtiennent du soutien de la part de Booba après le coup de gueule contre 20 Minutes. Le journal s’est trompé dans un article au sujet de Meugui, son auteur l’a confondu avec le membre des Psy 4 De La Rime dans la photo d’illustration, les deux rappeurs ont dénoncé un acte raciste soutenu par B2O.

L’interview, le mois passée de Gims à Oui Hustle continue d’agiter la presse car le mari de Demdem a assuré que les Égyptiens avaient dès l’antiquité accès à l’électricité grâce aux pyramides. Les propos de l’interprète de Bella ont soulevé une énorme tollé à son encontre et il a subi la foudre des critiques dans tous les médias même s’il a tenté d’apaiser le scandale avec la sortie du single « Hernan Cortes » cela n’a pas assagi ses détracteurs comme le prouve un récent article de 20 Minutes sur le sujet sauf son auteur a fait une erreur monumental en faisant passer Alonzo pour Meugui.

Booba s’adresse Alonzo et Gims après leur coup de gueule

« Un noir c’est un noir hein ?! Bande de cons 20Minutes » s’est énervé Alonzo pour tenter d’interpeller 20 Minutes sur cette erreur et d’obtenir des excuses mais le média n’a pas daigné répondre pour s’expliquer. « Alonzo et GIMS ne ressemblent pourtant pas et ne sont du même groupe. 20 Minutes le niveau devient catastrophique. » décrit ensuite un tweet relayé par Gims sur cette polémique avec le mention, « Un noir c’est un noir ». Une affaire qui n’a pas échappé à Booba en pleine guerre contre les influenceurs Magali Berdah et Dylan Thiry, le DUC a pris le temps dénoncé cette affaire.

« Alonzo pardonne les c’est le courant pharaonique. Un noir dans le noir avec des lunettes noires, c’est compliqué à identifier. », déclare Booba dans un tweet avec la capture d’écran du tweet d’Alonzo de l’article dans lequel il est confondu avec Gims pour le soutenir et dénoncer cette erreur afin de tenter d’obtenir une réaction du média 20 Minutes.